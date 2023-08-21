Kayseri’den depremzedelere anlamlı destek

Hatay depremzedesi olan Şair Ömer Keleş yazdığı şiirleri ‘Nere Yolun Türkiye’m Nere’ isimli kitapta topladı. Hunat Medresesi’nde düzenlediği imza töreninde toplanılan tüm gelirleri depremzedelere destek olmak için bağışladı. İmza töreni öncesi deprem bölgesini gösteren sinevizyon gösterisi seyredildi. Program sonunda Şair Keleş tablolarını programda emeği geçenlere takdim etti. Programda konuşan Kayseri Anadolu Sanat Edebiyat ve Kültür Derneği Başkanı (ASED) Özlem Akşit, “Deprem olur bazı insanları çok uzak uğurlar, deprem olur bazı insanları geçmişte kaybettikleriyle bir araya getirir. Sarsıntıyla gelen hafızayı silerken, sarsıntıya giden unutulmaz izler bırakır. Kahramanmaraş merkezli depremi Kayserililer sadece fiziksel değil, ruhsal olarak da hissettiler. Günlerce bizlerde sallandık. Her sallandığımızda kalbimiz 10 ildeki insanlarla beraberdi. Acılarıyla acılandık. Yapabileceğimiz her şeyi yaptık. İnsanlara elimizle, ruhumuzla ulaşmaya çalıştık. Biz bu insanları yarım bırakmamaya gayret ettik. Bu insanlığı tamamlamak için mücadele eden insanlardan biri de Ömer Keleş. Ömer Keleş bir depremzede, mücadelesini bırakmadı. Kendisi burada tüm gücüyle mücadele ederken, kalbi oradaki insanlar için de bir şeyler yapabilmek kaygısıyla doluydu. Yazdığı kitapta şiirlerini topladı. İyi insanların yaptığı iyiliklerin bulaşıcı olması ve topluma yayılması gerektiğini düşünüyorum. İyiler anılsın ki iyiler gençler tarafından örnek alınsın” ifadelerini kullandı.

‘O ÇADIRLARIN İÇERİSİNDE BİR DAMLA SUYA İHTİYACI OLAN VAR’

Depremzede Şair Ömer Keleş ise, “Gerçekten anlatmakla görmek bir değil. O çadırların içerisinde bir damla suya ihtiyacı olan var. Ne banyo yapabiliyorlar. Ne de su içebiliyorlar. Başka yerlere gidip ihtiyaçlarını görüyorlar. Ben depremzedelere destek olmak için bu yola çıktım. İnsanlar gerçekten çok zor durumda. Devletimiz yetişmeye çalışıyor ama yetişemiyor. Bu kitabın ilk bölümünde sosyal şiirler, ikinci bölümünde dini şiirler var. İnsanlar nasiplensin diye yazdım. Depremden sonra insanlar kendini kaybetti. İsterdin ki, insanlar güzel nasiplensinler. Maalesef biz Türk toplumunda ters tepti. 5 bin liralık eve 20 bin istemeye başladık. Bu yüzden onlara bir mesaj bırakmak istiyorum” şeklinde konuştu.