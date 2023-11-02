Kayseri Devlet Tiyatrosu ilk 5 oyunda kapalı gişe

Kayseri Devlet Tiyatrosu Bölge Müdürü Betül Feyizoğlu Gökçer, Kayseri'de sahne alan son 5 oyunun yüzde 100 doluluk oranıyla oynandığını söyleyerek, 'Kayserili vatandaşların tiyatroya ilgisi çok iyi' dedi.

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  • 02.11.2023 11:05
  • Güncelleme: 02.11.2023 12:22
Kayseri Devlet Tiyatrosu ilk 5 oyunda kapalı gişe
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Devlet Tiyatrosu Bölge Müdürü Betül Feyizoğlu Gökçer, Kayseri’de sahne alan son 5 oyunun yüzde 100 doluluk oranıyla oynandığını söyleyerek, “Kayserili vatandaşların tiyatroya ilgisi çok iyi” dedi.

Kayseri Devlet Tiyatrosu, yerleşik düzendeki ilk kadrosu ile "Bahar Noktası" adlı ilk tiyatro oyunuyla perdelerini açtı. Kayseri Devlet Tiyatrosu ‘Perde’ dedikten sonra sahne aldığı 5 oyunu da kapalı gişe olarak oynadı. Yüzde 100 doluluk oranıyla oynamanın kendilerini çok mutlu ettiğini söyleyen Kayseri Devlet Tiyatrosu Bölge Müdürü Betül Feyizoğlu Gökçer, “Açılışımızı yaptık. Kayseri Devlet Tiyatrosu yerleşik düzende ilk kadrosuyla ve ilk oyunuyla seyirci karşısına çıktı. Bundan böyle hem bu oyunla hem bundan sonra sahneleyeceğimiz oyunlarla hem de Türkiye’nin diğer bölgelerinden gelecek Devlet Tiyatrosu oyunlarıyla devamlı olarak haftanın 3 günü perde açmaya devam edecek. Oyunlarımıza bütün seyircilerimizi bekliyoruz. Pazar günü çocuk oyunumuz olacak. Çocuklarımıza da hitap edeceğiz. Biz yıllar boyu turne olarak Kayseri’ye geliyorduk. Yakın bir zamanda da turne tiyatrosu olarak başlamıştı. Kayserili vatandaşların tiyatroya ilgisi çok iyi. Kapalı gişe olarak 5 oyun oynadık, yüzde 100 oranında doluluk oranımız var. Bu da bizi çok mutlu ediyor. Önümüzdeki hafta Perşembe, Cuma ve Cumartesi günü Bursa Devlet Tiyatrosu’nun bir oyunuyla seyircimizin karşısına çıkıyoruz. Oyunun adı ‘Uçurtmanın Kuyruğu.’ Ondan sonra 2 hafta yine ‘Bahar Noktası’ ile seyircimizle buluşacağız. Kasım’ın son haftası da Ankara Devlet Tiyatrosu’ndan yine benim sahneye koyduğum ‘Periferi’ adlı oyunla seyircimizle buluşacağız” şeklinde konuştu.

Kayseri İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da, "Kayseri Devlet Tiyatro’muz geçtiğimiz hafta 25 Ekim’de ‘Bahar Noktası’ adlı oyunla ilk defa yerleşik kadrosuyla izleyici ile buluştu. İlk oyundan itibaren ve daha sonra da oynanan bütün oyunlarda gerçekten yoğun bir ilgi vardı. Bu bizi çok mutlu etti. İzleyicilerimizde geri dönüşlere baktığımız zaman çok memnun olduklarını da dile getiriyorlar. Betül Hocam gerçekten çok farklı oyunlarla, çocuk oyunlarıyla izleyicinin karşısına çıkmak için hazırlık içerisindeler. Bunun yanı sıra da turnelerle farklı illerdeki Devlet Tiyatrolarımız oyunlarını sahneleyecekler. Güzel bir ilgi var. Bu da bizi mutlu ediyor” ifadelerini kullandı.

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İHA

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