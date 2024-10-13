Kayseri Emniyet Kitap Fuarı'nda

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kitap Fuarı'nda vatandaşları bilgilendirdi.

Kayseri Emniyet Kitap Fuarı'nda
Kayseri GündemEditör

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü; Kitap Fuarı’nda vatandaşları bilgilendirdi.

İl Emniyet Müdürlüğü görevlileri; 7. Kayseri Kitap Fuarı’nda kurulan ’Bilgi Paylaşımı Noktası’nda açılan stantlarda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü, Toplum Destekli Polis Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü organizesinde bilgilendirici içeriklerle vatandaşları bilgilendirme faaliyetleri düzenledi.

İHA
Kayseri Gündem

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