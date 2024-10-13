Kaldığı otel odasında rahatsızlanan turist öldü
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde kaldığı AJWA Cappadocia Otel odasında rahatsızlanan Tayvanlı kadın turist hayatını kaybetti.
Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde kaldığı AJWA Cappadocia Otel odasında rahatsızlanan Tayvanlı kadın turist hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre Tayvanlı turist Lin Hsiao-Heng (69); Mustafapaşa köyünde konakladığı AJWA Cappadocia Otel’in odasında rahatsızlanarak yere yığıldı. Oda arkadaşı tarafından durumun bildirilmesi üzerine otele sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Hsiao-Heng; kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından jandarma ekipleri otelde inceleme yaptı. Hsiao-Heng’in kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belli olacak.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.