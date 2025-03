Kayseri Emniyeti’nden güvenli sürüş uyarısı: ‘Her şey trafikte sıfır can kaybı için’

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, trafik güvenliğini artırmaya yönelik bir paylaşımda bulundu. “Herşey Trafikte Sıfır Can Kaybı İçin!” başlığıyla yapılan açıklamada, son yıllarda motosiklet ve motorlu bisiklet kullanımının arttığına dikkat çekildi. Paylaşımda; “Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak; ulaşım kolaylığı ve maliyet avantajı sağlaması nedeniyle tercih edilen ve ilimizde sayısı gittikçe artan motosiklet/motorlu bisiklet sürücülerinin;istatistiklere göre 1 Ocak 2024 tarihinden günümüze kadar toplam bin 732 kez trafik kazasına karıştığı, bin 552 motosiklet sürücüsü vatandaşımızın yaralandığı ve bir vatandaşımızın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat ettiği bilinmektedir.Kazalara karışmalarını önlemek, korunmalarını sağlamak ve toplumda güvenli motosiklet sürücülüğü kültürünü yerleştirmek amacıyla trafik denetimlerimiz aralıksız devam edecektir. Her şey trafikte sıfır can kaybı için” ifadeleri kullanıldı.