  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri Emniyeti, sınava geç kalan öğrencilerin imdadına yetişecek

Kayseri Emniyeti, sınava geç kalan öğrencilerin imdadına yetişecek

Kayseri emniyeti hafta sonu YKS sınavına girecek öğrencilere, sınav yerine ulaşmada sıkıntı yaşadıkları takdirde 112'yi arayarak yardım istemelerini duyurdu.

Kayseri Emniyeti, sınava geç kalan öğrencilerin imdadına yetişecek

Kayseri’de binlerce öğrenci 8-9 Haziran tarihlerinde Yükseköğretim Kurulu Sınavı (YKS)’na girecek. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tüm ekiplerin görev başında olacağını aktardı. Kayseri emniyeti ayrıca, sınav yerine ulaşmakta sorun yaşayan öğrencilerin 112 çağrı merkezini arayarak yardım talebinde bulunmalarını istedi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı paylaşımda; 

“İl Emniyet Müdürlüğümüz olarak tüm ekiplerimizle Sınav Günü Görevimizin Başındayız. Sınav Yerinize Ulaşmakta Sorun Yaşarsanız 112 Acil Çağrı Hattını Arayabilirsiniz. Sınav Giriş Belgelerinizi ve Kimlik Belgenizi Yanınıza Almayı Unutmayın.

08-09 Haziran 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında yapılacak merkezi sınavlarda tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak her zaman gençlerimizin yanındayız” ifadelerine yer verildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Uçak kazasında şehit olan albaylar için Mevlid-i Şerif okutuldu
Uçak kazasında şehit olan albaylar için Mevlid-i Şerif okutuldu
300 milyon yıl öncesine ait fosil ve tarihi eserler ele geçirildi
300 milyon yıl öncesine ait fosil ve tarihi eserler ele geçirildi
Fabrika yangınına 72 personel ve 25 itfaiye aracı müdahale etti
Fabrika yangınına 72 personel ve 25 itfaiye aracı müdahale etti
3 ayda 7 bin öğrenciye 'afet' konulu eğitim verildi
3 ayda 7 bin öğrenciye 'afet' konulu eğitim verildi
Kayseri'nin en manzaralı Millet Bahçesi'nin yapımı devam ediyor
Kayseri'nin en manzaralı Millet Bahçesi'nin yapımı devam ediyor
Kayseri'de bir ilk: Spor Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi
Kayseri'de bir ilk: Spor Proje Anadolu İmam Hatip Lisesi