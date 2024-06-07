Kayseri Emniyeti, sınava geç kalan öğrencilerin imdadına yetişecek

Kayseri’de binlerce öğrenci 8-9 Haziran tarihlerinde Yükseköğretim Kurulu Sınavı (YKS)’na girecek. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tüm ekiplerin görev başında olacağını aktardı. Kayseri emniyeti ayrıca, sınav yerine ulaşmakta sorun yaşayan öğrencilerin 112 çağrı merkezini arayarak yardım talebinde bulunmalarını istedi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü yaptığı yazılı paylaşımda;

“İl Emniyet Müdürlüğümüz olarak tüm ekiplerimizle Sınav Günü Görevimizin Başındayız. Sınav Yerinize Ulaşmakta Sorun Yaşarsanız 112 Acil Çağrı Hattını Arayabilirsiniz. Sınav Giriş Belgelerinizi ve Kimlik Belgenizi Yanınıza Almayı Unutmayın.

08-09 Haziran 2024 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) kapsamında yapılacak merkezi sınavlarda tüm öğrencilerimize başarılar dileriz. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü olarak her zaman gençlerimizin yanındayız” ifadelerine yer verildi.