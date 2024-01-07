Kayseri, en yaşanabilir iller sıralamasında 14. Sırada

 Dünyaca ünlü bir dergi tarafından yapılan araştırmaya göre Kayseri, en yaşanabilir iller sıralamasında 81 il arasında 14. Sıraya yerleşti.

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  • 07.01.2024 18:14
  • Güncelleme: 07.01.2024 18:14
Kayseri, en yaşanabilir iller sıralamasında 14. Sırada

Dünyaca ünlü bir dergi tarafından Türkiye’nin en yaşanabilir illeri araştırması yapıldı. 81 il içerisinde Kayseri, 14. Sırada yer aldı. İlk 3 sırayı ise İstanbul, Ankara ve İzmir aldı. Kayserili vatandaşlar sıralamada Kayseri’nin ilk 10’a girmesi gerektiğini söylerken bazı vatandaşlar ise daha üst sıralarda yer alması ve Kayseri’nin daha fazla gelişmesi gerektiğini ifade etti.
Vatandaş Şerife İşgüzar, “Memleketim diye demiyorum kaç şehir gezdim gördüm ve burası yaşanabilir bir yer. Eski durum gibi değil Kayseri eskiden daha güzeldi, şimdi bozuldu mu bozuldu ancak yine de şehrimiz çok iyi” ifadelerini kullandı.
Vatandaş Halit Emre Konaklı, “Yanlış bir saptama olmamış, şehir düzeni, ulaşım imkanı olsun yaşaması kolay bir şehir” dedi.
Eren Erol ise, “Farklı şehirlerden geldik. Kayseri’de öğrenci olarak yaşamak zor çünkü sosyal aktivite az ve imkanlar kısıtlı” dedi.
Eras Ataşmaz da, “Sosyal açıdan yeterli olduğunu düşünmüyorum. Umarım böyle bir şehir çok daha iyi yerlere gelir” dedi.
Bir diğer vatandaş ise, “Kayseri çok pahalı bir şehir. Hele ki öğrenciler için. Öğrenci olarak geçinmeye çalışıyorum, ev kirası 9 bin lira veriyorum ve bence yaşanabilir iller arasında 14’ncü sırada yer almamalı” ifadelerini kullandı.

1ha

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