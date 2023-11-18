Kayseri ENSAR TUR, yeni ofisini açtı

Kayseri’nin önde gelen hac ve umre organizasyonu firmalarından biri olan Kayseri ENSAR TUR, yeni ofisini STK binası karşısında hizmete açtı. Ensar Tur' u Kayseri gündem gazetesinden Osman Gerçek ve Ahmet Metiner ziyaret etti.

Kayseri ENSAR TUR, ‘YENİ BİR SES, YENİ BİR NEFES’ sloganıyla, hac ve umre yolculuğuna çıkmak isteyenlere kaliteli ve güvenilir bir hizmet sunmayı amaçlıyor. Firma, Osman ARSLANTAS, Mehmet DİKER, Yaşar YILDIRIM gibi tecrübeli ve bilgili hocaların rehberliğinde, hac ve umre yolcularına manevi bir zenginlik yaşatmayı hedefliyor.

Kayseri ENSAR TUR’un yeni ofisi, modern ve ferah bir tasarıma sahip. Ofiste, hac ve umre ile ilgili bilgi alabileceğiniz, kayıt yaptırabileceğiniz, seyahat planı yapabileceğiniz ve diğer ihtiyaçlarınızı karşılayabileceğiniz birçok bölüm bulunuyor. Ayrıca, ofiste hac ve umre yolculuğunuzda size yardımcı olabilecek diğer kişi ve kurumlarla da tanışabilirsiniz.

Kayseri ENSAR TUR’un yeni ofisini ziyaret etmek isteyenler, [web sitesi] üzerinden iletişim bilgilerine ulaşabilir veya doğrudan ofise gidebilirler. Kayseri ENSAR TUR, siz değerli hacı ve ümrecilerimize hizmeti kendilerine görev addetmiş bir firma olarak, sizleri bekliyor.