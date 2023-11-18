Kayserispor Başkanı Ali Çamlı: “Kayserispor sorunlarının yüzde 70’ini aşmış durumda”

Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, Başkanvekili Nurettin Açıkalın, yönetici Süleyman Akın, Sportif Direktör Murat Duman ve Teknik Direktör Recep Uçar, kulüp tesislerinde basın mensupları ile bir araya geldi. Toplantıda söz alan Başkan Ali Çamlı, “Recep Uçar ve Murat Duman’a çok teşekkür ediyoruz. Biz teşekkürü hak edene ediyoruz. Bizi yalnız bırakmayan kulübün iyi olması için çalışan basın mensuplarına teşekkür ederiz. Güzellikleri de sıkıntıları da paylaşırsak altından kalkamayacağımız şey yok. Kayserispor son yıllarda ciddi sıkıntıları bir arada toplamış. Sorun yumağı haline gelmişti. Buna şahsi olarak kimsenin gücü yetmezdi. Kayserispor sorunlarının yüzde 70’ini aşmış durumda. Bizden önceki yönetimlerle ilgili soru sormayın. Çok ağır şartlar var. Burayı yönetmek kolay değil. Adana Demirspor maçına odaklandık. Kayserispor sevdalılarını ve Kayseri şehrindeki kıymetli insanları Adana Demirspor maçına gelerek orasını şölen alanına çevirmelerini diliyorum” açıklamasında bulundu.

“BERTOLACCİ’NİNN ANLAŞMA ŞARTLARININ KULÜBE İHANET OLDUĞUNU GÖRDÜM. İSTİFA ETTİM”

Ali Çamlı açıklamasının devamında, “Hem Çağdaş Atan hem de Onur Bulut ile ilgili davamızdan vazgeçmeyeceğiz. Kayserispor’un büyük ve sorunlu dosyası Bertolacci. Sonrasında Atilla Turan, Mensah, Ferandes, Deniz Alibec, Atilla Turan ile kapanmayan dosya var. Bunların bedeli 7.5 milyon dolar. Bu kadar hata yapanlar sağda solda ağlamayacak. Ben Bertolacci alındığı için istifa ettim. Bertolacci’ninn anlaşma şartlarının kulübe ihanet olduğunu gördüm. İstifa ettim. Temizlediğim 60 dosyanın hiçbiri benim değil. Campanharo da ağlayarak gitti. Eşi çocukları depremde korktuğu için gitti” dedi.

RECEP UÇAR: AYAKLARIMIZ YERE SAĞLAM BASARAK ELİMİZDEN GELENİN EN İYİSİNİ YAPMAK İSTİYORUZ

Başkan Ali Çamlı’dan sonra söz alan teknik direktör Recep Uçar, “Ben Kayserispor’daki görevime 11 Eylül itibariyle başladım. Bu onurlu görevi bana layık görenlere teşekkür ederim. Bu görev sorumlulukları olan bir görev. Hem ilk elden sizinle bilgi paylaşmak hem de tanışmak için bu toplantıya karar verdik. 8 haftalık bir süreci tamamladık. Son haftalarda aldığımız sonuçlar bizleri mutlu etti. Göreve geldiğimiz 8 hafta sonunda 22 puanla lig sıralamasında bütçe ve oyuncu kadrosu olarak bizden artısı olan takımların önünde olmak bizi mutlu ediyor. Sene sonuna kadar takımı en iyi yere getirmek ortak paydamız. Önemli olan tek paydamız Kayserispor’un başarılı olması. Futbolda başarı bir parametre ile olmuyor. Başkanımızın da dediği gibi geçiş dönemindeyiz. Peş peşe başarıların gelmesi hedefimiz. İnşallah hep beraber daha aydınlık günleri görürüz. Ama ayaklarımız yere sağlam basacak. Üçte biri bitmemiş ligde henüz bir şey başarmadık. Zorlu bir fikstürümüz var. Orta ve uzun vadeli plan ortaya koymanın şu an rasyonel olacağını düşünmüyorum. Bizim amacımız her zaman bir öncesinin en iyisini yapabilmek. İddialı laflar konuşmak kolaydır. Önemli olan bu iddialı sözleri yerine getirebilmek. O yüzden ayaklarımız yere sağlam basarak elimizden gelenin en iyisini yapmak istiyoruz. Kalbi Kayserispor ile atan herkesi aramızda görmek istiyoruz” dedi.

Soru cevap sonrasında toplantı sona erdi.