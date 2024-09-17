Kayseri'deki fabrika yangınında soğutma çalışması sürüyor

Kayseri’de yatak keçesi üreten fabrikada çıkan yangını soğutma çalışmaları sürüyor. Geniş çapta maddi hasarın oluştuğu fabrika, havadan görüntülendi.

Melikgazi ilçesinde bulunan Kayseri OSB 18. Cadde üzerinde bulunan Feltesk isimli yatak keçesi üreten fabrikada henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyürken, alevler tüm fabrikayı sardı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri fabrikaya çıkan yolları trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri de yangını söndürmek için müdahaleye başladı. Yangını söndürmek için fabrikaya sevk edilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan 13 araç ve 52 personel, Kayseri OSB İtfaiye Müdürlüğü’nden 11 araç 41 personel olmak üzere toplamda 24 araç ve 93 itfaiye eri yangını kontrol altına almak için çalışmasını sürdürüyor. Hacılar Belediyesine ait su tankerleri de yangın bölgesine su taşıyor.

Yangını soğutma çalışmaları sürüyor

Ekiplerin yoğun mücadelesi sonucu yangın büyük çapta kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ise sürüyor. Geniş çapta maddi hasarın oluşan ve küle dönen fabrika havadan görüntülendi.

Sanayicilere "sigorta yaptırın" uyarısı

Sigortacı Hasan Çilingir de, sanayicilere uyarılarda bulunarak; "Gece 4’te başlayan yangın halen devam ediyor. Fabrika pert durumda. Eksperlerde yarın gelecek ve hasar durumunu çıkaracak. Sigorta şirketi en kısa süre içerisinde ödeyecek. Sigorta yapılması gerekiyor. Makarna fabrikası yanar mı, yandı. Sanayiciler bu işi yapıyorlarsa, sigorta yaptıracaklar. Bazı sanayiciler çok istenilenleri çok bulduğu için yaptırmıyor ama çıkan bir yangında fabrika küle dönüyor" dedi.