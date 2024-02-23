Kayseri Esenyurt'un Geleceğine Yön Vermeye Aday: Esat Burul'un Projeleri

Esenyurt'un iddialı muhtar adaylarından biri olan öğretmen ve yazar Esat Burul, mahallesine getireceği yenilikçi projelerle dikkat çekiyor. Uzun yıllardır Esenyurt Mahallesi'nde ikamet eden ve çeşitli sivil toplum kuruluşlarında yönetim kurulu üyeliği görevlerinde bulunan Burul, mahalle sakinlerine özverili hizmetler sunmayı hedefliyor.

Esat Burul'un öne çıkan projeleri arasında Sosyal Market, YME Kooperatifi, Kuaför Hizmeti, Dededen Toruna Burs, Eğitim Koçluğu, Spor Danışmanlığı, Süt Hizmeti, Drone Çiftliği ve Yapay Zekâ ile Yönetim yer alıyor. Bu projelerle Esenyurt Mahallesi'ni daha yaşanabilir ve kapsamlı bir yer haline getirmeyi amaçlayan Burul, mahalle sakinlerine geniş bir yelpazede faydalı hizmetler sunmayı planlıyor.

Sosyal Market projesiyle ihtiyaç sahibi ailelere destek olmayı hedefleyen Burul, YME Kooperatifi ile mahalle ekonomisini güçlendirmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda, mahalledeki gençlere eğitim ve spor olanakları sağlayarak onları desteklemeyi planlıyor. Dededen Toruna Burs projesiyle öğrencilere maddi destek sağlayarak eğitime katkıda bulunmayı amaçlayan Burul, ailelerin maddi yükünü hafifletmeyi hedefliyor.

Esenyurt'un kültürel ve sosyal dokusunu güçlendirmek adına projelerine devam eden Esat Burul, mahalle sakinlerinin ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunarak birlik ve dayanışmayı artırmayı amaçlıyor. Evli ve 2 çocuk babası olan Burul'un mahallesine katacağı değerleri ve projeleriyle ilgili mahalle sakinlerinin beklentilerini karşılaması bekleniyor. Esenyurt halkı, Esat Burul'un liderliğinde mahallelerinin daha yaşanabilir bir yer haline gelmesini umut ediyor.