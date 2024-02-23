Cardoso ile buluşan Umut: 'Hayalimi gerçekleştirdikleri için teşekkür ederim'
Kronik Böbrek Yetmezliği nedeniyle annesinin böbreğini bağışladığı Umut Kuzuluk, hayali olan Cardoso ile bir araya geldi.
Beş aylıkken Kronik Prerenal Böbrek Yetmezliği (KBY) teşhisi konulan oğlu Umut Kuzuluk'a (16), böbreğini bağışladı. Kaysersiporlu futbolcu Miguel Cardoso ile buluşma hayali olduğunu söyleyen Umut Kuzuluk’un hayali gerçekleşti. Kulüp tesislerinde Cardoso ile buluşan Kuzuluk’a, tüm futbolcular tarafından imzalı Cardoso forması hediye edildi.
Umut Kuzuluk kulüp ziyaretinde, “Hayalimi gerçekleştirdikleri için herkese teşekkür ediyorum” dedi.
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