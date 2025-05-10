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Kayseri Filistin Çadırı Yenilendi: Direnişin ve Dayanışmanın Simgesi

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda yer alan Filistin Çadırı, yenilenen yüzüyle Gazze'de yaşanan zulme karşı direnişin ve dayanışmanın simgesi olmaya devam ediyor.

Kayseri Filistin Çadırı Yenilendi: Direnişin ve Dayanışmanın Simgesi

Kayseri Filistin Dayanışma Platformu tarafından 7 Ekim 2023’ten bu yana sürdürülen çadır, İsrail’in Gazze’deki katliamlarına karşı farkındalık oluşturmak ve destek etkinlikleri düzenlemek amacıyla yeniden tasarlandı.  

Üzerinde “Kalbimiz Özgür Filistin’le Beraber” yazısı ve Mescid-i Aksa’nın görseli bulunan çadır, Türk ve Filistin bayraklarıyla süslenerek özgürlük mücadelesinin ruhunu yansıtıyor. Günlük olarak Gazze’deki mazlum halk için bağış kampanyaları düzenlenen çadır, duyarlı vatandaşları Filistin davasına destek vermeye davet ediyor.  

Haber Merkezi

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