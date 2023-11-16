Kayseri fırtına ve yağmura teslim oldu

Kayseri’de akşama doğru başlayan sağanak yağmur ve fırtına kısa sürede etkili oldu. Etkisini gösteren fırtına birçok binada dış cephe kaplamalarını yerinden sökerken bazı bölgelerde ise ağaçları devirdi. Fırtına ardından etkili olan sağanak yağış ise hayatı olumsuz etkilerken trafikte de aksamalara sebep oldu.

KAYSERİ’DE YARIN VE SONRAKİ GÜNLER İÇİN METEOROLOJİ RAPORUNA GÖRE SICAKLIKLAR İSE ŞÖYLE;

Yarın sıcaklık en düşük 0 en yüksek 13

18 Kasım Cumartesi en düşük -1 en yüksek 17

19 Kasım Pazar en düşük 2 en yüksek 10

20 Kasım Pazartesi en düşük -3 en yüksek 7

21 Kasım Salı en düşük -5 en yüksek 10 derece olacak.