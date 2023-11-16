Şimdi mandalin alma zamanı

Kayseri'de pazar tezgâhlarında bazı ürünlerin önceki haftaya göre fiyatları gerilerken bazı ürünlerin ise yükseldiği görüldü. 60 lira ile 40 lira arasında satılan mantar en pahalı ürün olarak tezgâhlarda yerini alırken kilosu 5 lira ile 10 liradan satılan limon ise en ucuza satılan ürün olarak yer alıyor.

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  • 16.11.2023 17:34
  • Güncelleme: 16.11.2023 17:34
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Şimdi mandalin alma zamanı

Kayseri'de vatandaşlar alışveriş için semt pazarlarının yolunu tutuyor. Kocasinan ilçesine bağlı Sahabiye Mahallesi Perşembe Pazarı’ndaki sebze ve meyve fiyatlarını sizler için derledik.
Pazar tezgâhlarındaki ürünlerin en ucuz ve en pahalı fiyatları: Narın kilosu 10 lira ile 20 lira arası, sivri biber 25 lira ile 35 lira arası, muz 25 lira ile 30 lira arası, mandalina 7,5 lira ile 10 lira arası, salatalık 15 lira ile 20 lira arası, patates 12,5 lira ile 15 lira arası, elma 8,5 lira ile 12,5 lira arası, domates 12,5 lira ile 15 lira arası, limon 5 lira ile 10 lira arası, Soğan 5 lira ile 10 lira arası, Mantar 40 lira ile 60 lira arası, Havuç 10 lira ile 15 lira arası, kırmızı lahananın adedi 25 lira ile değişen fiyatlarla alıcı buluyor.
Pırasanın kilosu 10 liradan, Sarımsak 50 liradan, Roka 10 liradan, Marul 10 liradan, Üzüm 35 liradan, Kivi 15 liradan, Sarımsak 50 liradan, Dolmalık biber 20 liradan , Patlıcan 15 liradan ,Kabak 10 liradan, Çarliston biber 20 liradan, mor patlıcan da 10 liradan satışa sunuluyor.

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