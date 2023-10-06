Kayseri Gastronomi Günleri 27 Ekim'de Başlıyor

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılı etkinlikleri çerçevesinde Kayseri Valiliği himayelerinde Kayseri Büyükşehir Belediyesinin destekleriyle, Türkiye Aşçılar Federasyonu Akademik Kurulu, Kayseri Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği ile Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası işbirliğinde düzenlenen Kayseri Gastronomi Günleri, 27-29 Ekim 2023 tarihleri arasında Kayseri Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilecek.

Organizasyon çerçevesinde ev hanımlarının, liselerin ve üniversitelerin dahil olduğu yemek yapma yarışmaları, yemek atölyeleri, yemek yeme yarışmaları, Kayseri Gastronomi Sempozyumu gibi birçok etkinliğin yanı sıra; gastronomi dünyasının önemli paydaşlarının, kadın kooperatiflerinin ve Türkiye Aşçılar Federasyonu’nun, ulusal çaptaki tüm derneklerinin yer alacağı stantlarda pek çok yöresel lezzet sunulacak. Ayrıca bu stantlarda sektörün önde gelen şefleri ile gastronomi akademisyenlerinin buluşacağı benzersiz bir gastronomi şöleni gerçekleştirilecek. Düzenlenecek etkinliğe hazırlıklar çerçevesinde Türkiye Aşçılar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi, Akademik Kurul Başkanı Doç. Dr. Reha Kılıçhan, Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir, Kayseri Gastronomi ve Mutfak Sanatları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Kadim Bıyık ve Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Ülker, Kayseri Şeker Fabrikası Yiyecek ve İçecek Müdürü Turan Bora ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Salih Özgöncü ile beraberindeki heyet, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa’yı ziyaret ederek, etkinliklerle ilgili istişarede bulundu. Rektör Karamustafa ziyarette gastronomi şehri Kayseri’deki geleneksel lezzetlerin ve zengin mutfak kültürünün dünyaya tanıtılması adına sektör temsilcileri ile bu konudaki paydalar arasında iyi bir uyum olduğuna dikkat çekti.

Rektör Karamustafa, "Türkiye’de gastronomisi en gelişmiş iller arasında olan, zengin mutfağı, geleneksel lezzetleri ve özel tatlarıyla adından sıkça söz ettiren Kayseri şehrimizi gastronomi alanında daha da ileri taşımak için el ele verip çalışıyoruz. Üniversite olarak Develi’deki Aşçılık Programımızla, akademik birikimimiz ve uygulamalarımızla bu işe katkı sunmaya gayret ediyoruz. 27-29 Ekim 2023 tarihleri arasında düzenlenecek olan Kayseri Gastronomi Günleri de şehirde bu konudaki uyumun ve isteğin en güzel göstergesidir. Gastronomi alanında ses getireceğine inandığımız bu etkinliğe tüm Kayseri halkını davet ediyoruz. Ziyaretlerinden dolayı ise etkinliğin düzenleme komitesindeki paydaş temsilcilerine ise çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.