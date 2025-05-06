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  • Kayseri Gönüllü Kuruluşlarından Diyanet'in Anlamlı Hutbesine Tam Destek

Kayseri Gönüllü Kuruluşlarından Diyanet'in Anlamlı Hutbesine Tam Destek

2 Mayıs Cuma günü, tüm ülkemiz camilerinde okunan ve büyük etki bırakan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın hazırladığı hutbe'ye tam destek verdiklerini ifade eden Kayseri Gönüllü Kuruluşlar Başkanı Ahmet Taş, 'devamını bekliyoruz' dedi

Kayseri Gönüllü Kuruluşlarından Diyanet'in Anlamlı Hutbesine Tam Destek

Hutbede, insanlık tarihinde ve aile hayatında en büyük tehlike olarak görülen zina konusu ele alındı. Allah’ın kesinlikle haram kıldığı bu davranışın zararları vurgulanırken, insanların zinadan uzak durması için tutum ve davranışlarına dikkat etmeleri çağrısı yapıldı.

Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda konuyla ilgili bir baın açıklaması yapan Başkan Ahmet Başkan Ahmet Taş, ‘Cuma namazına katılan müslüman Türk toplumumuzun gönlüne su serpen bu mesaj, geniş kitleler tarafından takdirle karşılandı. Hutbeyi hazırlayan Diyanet’e ve emeği geçenlere teşekkürler ediyor, bu tür dini ve ahlaki mesajların toplumda devam etmesini arzuluyoruz’ ifadelerini kullandı.

Kayseri Gönüllü Kültür Kuruluşları olarak, böyle anlamlı ve toplumun değerlerine vurgu yapan hutbelerin devamını dilediklerini belirten Başkan Taş, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın bu çabasını takdirle karşılıyor, milletimizin birlik ve dirliğine katkı sağlayan bu çalışmayı kutluyoruz, şeklinde konuştu.

 

Haber Merkezi

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