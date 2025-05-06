ORAN Yönetim Toplantısı Vali Çiçek Başkanlığında Yozgat'ta Yapıldı
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yozgat'ta gerçekleştirilen ORAN Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.
ORAN Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında, Yozgat Valiliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.
Gerçekleşen toplantıda ORAN Kalkınma Ajansı gündemindeki konular ele alınarak, gerçekleştirilen faaliyetler ve yapılması planlanan projeler görüşüldü.
Öte yandan Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ı makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.