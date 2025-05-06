  • Haberler
  • Gündem
  • ORAN Yönetim Toplantısı Vali Çiçek Başkanlığında Yozgat'ta Yapıldı

ORAN Yönetim Toplantısı Vali Çiçek Başkanlığında Yozgat'ta Yapıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Yozgat'ta gerçekleştirilen ORAN Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı'na katıldı.

ORAN Yönetim Toplantısı Vali Çiçek Başkanlığında Yozgat'ta Yapıldı

ORAN Kalkınma Ajansı Yönetim Kurulu Toplantısı, Yönetim Kurulu Başkanı ve Kayseri Valisi Gökmen Çiçek başkanlığında, Yozgat Valiliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

Gerçekleşen toplantıda ORAN Kalkınma Ajansı gündemindeki konular ele alınarak, gerçekleştirilen faaliyetler ve yapılması planlanan projeler görüşüldü.

Öte yandan Başkan Büyükkılıç, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ile birlikte Yozgat Valisi Mehmet Ali Özkan’ı makamında ziyaret etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen ziyarette günün anısına hatıra fotoğrafı çektirildi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

KTO eski başkanlarından M.H.'nin yeniden yargılanmasına devam edildi
KTO eski başkanlarından M.H.’nin yeniden yargılanmasına devam edildi
Kayseri'de kurbanlık fiyatları açıklandı
Kayseri'de kurbanlık fiyatları açıklandı
Geleneksel Yaz Mevsiminin Müjdecisi : Hıdırellez Bayramı kutlandı
Geleneksel Yaz Mevsiminin Müjdecisi : Hıdırellez Bayramı kutlandı
Ölüme sebebiyet veren alkollü sürücüye 6 yıl 8 ay hapis cezası
Ölüme sebebiyet veren alkollü sürücüye 6 yıl 8 ay hapis cezası
Kayseri Gönüllü Kuruluşlarından Diyanet'in Anlamlı Hutbesine Tam Destek
Kayseri Gönüllü Kuruluşlarından Diyanet’in Anlamlı Hutbesine Tam Destek
ORAN Yönetim Toplantısı Vali Çiçek Başkanlığında Yozgat'ta Yapıldı
ORAN Yönetim Toplantısı Vali Çiçek Başkanlığında Yozgat'ta Yapıldı
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!