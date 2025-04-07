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Kayseri Hayvanat Bahçesi Bayramda 64 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Ramazan Bayramı tatilinde Kayseri'deki hayvanat bahçesi büyük ilgi gördü. 2. ve 3. bayram günlerinde kapılarını ziyaretçilere ücretsiz açan hayvanat bahçesi, toplamda 64.765 kişi ağırlayarak bayram coşkusuna katkıda bulundu.

Kayseri Hayvanat Bahçesi Bayramda 64 Bin Ziyaretçi Ağırladı

Anadolu Harikalar Diyarı içinde yer alan hayvanat bahçesi, 153 farklı türden yaklaşık 1.600 hayvanı barındırıyor. Bayram tatilinin ilk gününde kapalı olan mekan, sonraki günlerde ziyaretçilere ev sahipliği yaparak hem Kayserililer hem de şehir dışından gelen misafirler için keyifli bir deneyim sundu.

Ziyaretçiler, hayvanat bahçesindeki çeşitliliği görmenin yanı sıra çocuklarla birlikte eğlenceli zaman geçirme fırsatı buldu. Bayram boyunca ailelerin ve özellikle çocukların yüzleri gülümseme ile dolarken, gelen ziyaretçiler Başkan Büyükkılıç’a duydukları memnuniyeti dile getirerek teşekkürlerini iletti.

Hayvanat bahçesinde bulunan tüm hayvanların sağlık durumu da titizlikle takip ediliyor; veteriner hekimler tarafından düzenli aşılar uygulanarak hayvanların sağlığı güvence altına alınıyor.

Haber Merkezi

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