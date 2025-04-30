Kayserili Gazeteci Yakışıklı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Sıcak Diyaloglar
Kayserili gazeteci Hacı Yakışıklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya dönüşü yaptığı samimi sohbeti canlı yayında aktardı.
Erdoğan, önemli açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
- “Kamera bantlamak kitabımızda yazmaz”
- “CHP ayıplı siyasetin odağıdır”
- “Millete bantların arkasındakileri izah etsinler”
- “Trump ile ilk fırsatta görüşeceğiz” ve “Dostum Trump ile ilişkimiz ivme kazandı”
- “İnşallah geçici ateşkes kalıcı barışa kapı aralar”
Erdoğan, bölgedeki gelişmelere de değinerek:
- “Gazze’ye yardım ulaşmıyor mu?” sorusuna “Bir ara ulaşım mümkün oldu, ama sonra kesildi” yanıtını verdi.
- “İsrail’in yaptığı provokasyondur” ve “Ateşi Suriye topraklarına yaymak istiyorlar” ifadelerini kullandı.
- Suriye’de tek otoritenin Şam yönetimi olduğunu belirten Erdoğan, “Suriye’de risk terör örgütleridir” dedi.
- Federatif yapı konusunun hayal olduğunu vurguladı.
- Türkiye’nin PKK terörüne karşı mücadelesinin sona erdiğinden söz etti ve “Terörsüz Türkiye bir al-ver süreci değil, kardeşlik iklimidir” diyerek barış mesajını yineledi.
Hacı Yakışıklı’nın paylaşımı ve Erdoğan’ın içten ve kararlı mesajları, bölgedeki gelişmeler ve Türkiye’nin dış politika duruşu açısından önemli bir pencere sunuyor.