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  • Kayserili Gazeteci Yakışıklı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Sıcak Diyaloglar

Kayserili Gazeteci Yakışıklı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Sıcak Diyaloglar

Kayserili gazeteci Hacı Yakışıklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya dönüşü yaptığı samimi sohbeti canlı yayında aktardı.

Kayserili Gazeteci Yakışıklı'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Sıcak Diyaloglar

Erdoğan, önemli açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

  • “Kamera bantlamak kitabımızda yazmaz”
  • “CHP ayıplı siyasetin odağıdır”
  • “Millete bantların arkasındakileri izah etsinler”
  • “Trump ile ilk fırsatta görüşeceğiz” ve “Dostum Trump ile ilişkimiz ivme kazandı”
  • “İnşallah geçici ateşkes kalıcı barışa kapı aralar”

Erdoğan, bölgedeki gelişmelere de değinerek:

  • “Gazze’ye yardım ulaşmıyor mu?” sorusuna “Bir ara ulaşım mümkün oldu, ama sonra kesildi” yanıtını verdi.
  • “İsrail’in yaptığı provokasyondur” ve “Ateşi Suriye topraklarına yaymak istiyorlar” ifadelerini kullandı.
  • Suriye’de tek otoritenin Şam yönetimi olduğunu belirten Erdoğan, “Suriye’de risk terör örgütleridir” dedi.
  • Federatif yapı konusunun hayal olduğunu vurguladı.
  • Türkiye’nin PKK terörüne karşı mücadelesinin sona erdiğinden söz etti ve “Terörsüz Türkiye bir al-ver süreci değil, kardeşlik iklimidir” diyerek barış mesajını yineledi.

Hacı Yakışıklı’nın paylaşımı ve Erdoğan’ın içten ve kararlı mesajları, bölgedeki gelişmeler ve Türkiye’nin dış politika duruşu açısından önemli bir pencere sunuyor.

Haber Merkezi

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