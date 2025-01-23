Kayseri İl Başkanı Erdal Altun: 'Basın Özgürlüğü ve Hukukun Üstünlüğü İçin Mücadeleye Devam Edeceğiz'

"YEREL BASIN, DEMOKRASİNİN SESİDİR"

Erdal Altun, yerel basının demokrasinin güçlenmesindeki rolüne dikkat çekerek şunları söyledi:

"Yerel basın, demokrasinin sesi ve halkın doğru bilgiye ulaşmasının temel aracıdır. Ancak mevcut hükümetin politikaları, yerel basını adeta bitirme noktasına getirmiştir. Yükselen maliyetler, azalan reklam gelirleri ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle yerel gazetecilik zor durumda. Bu durum, halkın doğru bilgiye ulaşmasını engellediği gibi, demokrasimizi de zayıflatıyor. Basın özgürlüğü olmadan güçlü bir demokrasi inşa edilemez."

"BOLU’DAKİ YANGIN FACİASI YÜREKLERİ DAĞLADI"

Bolu Kartalkaya’da meydana gelen otel yangını faciasına ilişkin üzüntülerini dile getiren Altun, ihmallerin bu tür acı olaylara zemin hazırladığını belirtti:

"Bolu’da yaşanan otel yangını hepimizin yüreğini dağladı. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Ancak bu facia, kader değil, ihmaller zincirinin bir sonucudur. Denetim eksiklikleri, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmaması ve liyakatsizlik, bu tür trajedilere yol açıyor. Artık bu düzenin değişmesi gerekiyor. İnsan hayatını hiçe sayan bu anlayışa son vermeliyiz."

"ÜMİT ÖZDAĞ’A YÖNELİK HUKUKİ SÜREÇ’TE DAHA DİKKATLİ DAVRANILMALI"

Altun, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’a yönelik başlatılan hukuki süreçle ilgili de değerlendirmelerde bulunarak şunları kaydetti:

"Ümit Özdağ’a yönelik hukuki süreç, hukukun bir baskı aracı olarak kullanılmasının açık bir örneğidir. Demokrasi, farklı görüşlerin özgürce ifade edilebildiği bir rejimdir. Ancak bugün yargının siyasallaştırılarak, eleştiri yapanlara yönelik bir silah gibi kullanıldığını görüyoruz. Hukukun üstünlüğü ve adalet herkes için geçerli olmalıdır. Bu tür uygulamalar, toplumsal barışa ve demokrasiye zarar vermektedir.

Aynı zamanda siyaset yaparken de etnik ayrımcılık ve toplumu kutuplaştırmaktan uzak durmalı kışkırtıcı üslup yerine birleştirici ve bağdaştırıcı olmaya dikkat etmeliyiz. "

"BASININ VE HALKIN YANINDAYIZ"

Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Erdal Altun, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"Basın özgürlüğü, hukukun üstünlüğü ve adalet için mücadelemizi sürdüreceğiz. Halkımızın doğru bilgiye ulaşma hakkını savunacağız. Bolu’daki yangın gibi ihmallerin bir daha yaşanmaması için üzerimize düşeni yapacağız. Hukukun, adaletin ve insan hayatının önemsendiği bir Türkiye inşa etmek için çalışmaya devam edeceğiz." dedi.