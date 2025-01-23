Atık Su Çamurundan Biyogazla Elektrik Üretimi

Kayseri'de bulunan 33 konvansiyonel ve 49 doğal atıksu arıtma tesisi, 2024 yılında toplamda 71 milyon 300 bin metreküp atık su arıttı. Bu süreçte elde edilen 2,8 milyon metreküp biyogaz, enerji üretiminde kullanılarak ekonomiye büyük katkı sağladı.

Yetkililer, bu tesislerde insan ve çevre sağlığına büyük önem verdiklerini ve enerji verimliliği çalışmalarının tüm hızıyla sürdüğünü belirtti. Geçmiş yıllara göre daha az enerji ile atıksu arıtımı faaliyetleri gerçekleştirildiği vurgulandı.

Kayseri'nin atık suyunun 82 tesiste arıtılarak doğayı koruma çabaları devam ederken, son teknoloji kullanılan tesislerin tam kapasite ile en iyi şekilde çalıştırıldığı belirtildi. Bu arıtma tesisleri, şehrin içme suyu ihtiyacını karşılamanın yanı sıra, kirli suların çevreye zarar vermeden arıtılmasını sağlıyor. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir çevre bırakmak için bu tür tesislerin sayısının artırılması hedefleniyor.