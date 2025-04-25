  • Haberler
  • Gündem
  • Kayseri İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adsız'ın yargılanmasına devam edildi

Kayseri İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adsız'ın yargılanmasına devam edildi

Kayseri'de bir dönem Kayseri İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği yapan Mustafa Adsız hakkında açılan davanın duruşmasına devam edildi.

Kayseri İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adsız'ın yargılanmasına devam edildi

Hakkında ‘mal beyanına mukavemet’, ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından dava açılan M.A.’nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya müştekilerden Y.E., tutuksuz sanık M.A. taraf avukatları salonda hazır bulundu.
Mahkemede söz alan müşteki Y.E., “Şikayetçiyim. CİMER’e yazdım. Nevşehir’de ifade verdim. Şikayetçiyim. Olay 2013 tarihinde meydana geldi” dedi.
Sanık M.A. ise konuşmasında, “ Olay tarihi 2013, soruşturma izni ise 2015 ve sonradan Söz konusu 2015 ve sonrası içindir” dedi. Tanık H.K. de “Sanığı Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) programlarında tanıştık. Herhangi olumsuz bir davranışına şahitlik etmedim. Benden ne mülkiye müfettişi ne savcı ne de mahkeme bu konuda ifademe başvurmadı” dedi. Sanık ise, “GESİAD ile ilgili kurum ile alakalı bir iltisat varmış gibi anlaşılmasın” dedi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Kayseri mantısına yeni bir soluk: Gacer unundan mantı
Kayseri mantısına yeni bir soluk: Gacer unundan mantı
Kasten öldürme suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı
Kasten öldürme suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı
Uyuşturucu ticareti suçuyla yargılanan 4 sanığa hapis cezası
Uyuşturucu ticareti suçuyla yargılanan 4 sanığa hapis cezası
Develi Zile Mahallesi'nde kerpiç mirası yaşatılıyor
Develi Zile Mahallesi’nde kerpiç mirası yaşatılıyor
Otuz üç senedir kayıp kardeşi H.T.'yi öldürmekle suçlanan Y.T. beraat etti
Otuz üç senedir kayıp kardeşi H.T.’yi öldürmekle suçlanan Y.T. beraat etti
Vali Yardımcısı Kaçmaz: 'Kadın kooperatiflerimizin ulusal pazarda yer alması için gerekli destekleri sağlıyoruz'
Vali Yardımcısı Kaçmaz: “Kadın kooperatiflerimizin ulusal pazarda yer alması için gerekli destekleri sağlıyoruz”
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!