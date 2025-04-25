Kayseri İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adsız'ın yargılanmasına devam edildi

Hakkında ‘mal beyanına mukavemet’, ‘görevi kötüye kullanma’ suçlarından dava açılan M.A.’nın yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya müştekilerden Y.E., tutuksuz sanık M.A. taraf avukatları salonda hazır bulundu.

Mahkemede söz alan müşteki Y.E., “Şikayetçiyim. CİMER’e yazdım. Nevşehir’de ifade verdim. Şikayetçiyim. Olay 2013 tarihinde meydana geldi” dedi.

Sanık M.A. ise konuşmasında, “ Olay tarihi 2013, soruşturma izni ise 2015 ve sonradan Söz konusu 2015 ve sonrası içindir” dedi. Tanık H.K. de “Sanığı Genç Sanayici İş İnsanları ve Yöneticileri Derneği (GESİAD) programlarında tanıştık. Herhangi olumsuz bir davranışına şahitlik etmedim. Benden ne mülkiye müfettişi ne savcı ne de mahkeme bu konuda ifademe başvurmadı” dedi. Sanık ise, “GESİAD ile ilgili kurum ile alakalı bir iltisat varmış gibi anlaşılmasın” dedi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.