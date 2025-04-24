Silah ticareti yaptığı tespit edilen şahıs yakalandı
Kayseri'de silah ticareti yaptığı tespit edilen Z.T. polis ekiplerince yakalandı. Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca ve 6 tabanca şarjörü ele geçirildi.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ve Organize Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, silah ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik kent genelinde tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyon neticesinde; Z.T. (42) gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 6 tabanca şarjörü, 27 fişek ve 15 muhtelif silah parçası ele geçirildi.
Z.T. hakkında, 6136/12 SKM suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.