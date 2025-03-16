- Haberler
- Gündem
- Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan Görevine Devam Ediyor: Sağlıkta Yeni Hedefler Yolda
Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan Görevine Devam Ediyor: Sağlıkta Yeni Hedefler Yolda
Sağlık Bakanlığı, 8 Haziran 2022'den bu yana Kayseri İl Sağlık Müdürü olarak görev yapan Dr. Mehmet Erşan'ın sözleşmesini 15 Mart 2025 itibarıyla uzattı.
Göreve başladığı günden bu yana sağlık alanında dikkat çeken projelere imza atan Dr. Erşan, özellikle kanser tarama programları ve halk sağlığını güçlendiren projeleriyle takdir topladı.
Sağlık Hizmetlerinde Büyük Adımlar
Kayseri’nin sağlık altyapısını güçlendirme, hastane kapasitelerini artırma ve toplum sağlığı projelerini hayata geçirme konularında önemli çalışmalar yürüten Dr. Erşan, şehirdeki sağlık hizmetlerinin kalitesini artırmak için iş birliğini sürdürüyor.