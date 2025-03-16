Hulusi Akar'dan Terörle Mücadelede Net Mesaj:'Silahları bırakın, örgütü feshedin'
TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Almanya'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde terörle mücadeleye dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Akar, YPG’nin PKK’dan hiçbir farkı olmadığını vurgulayarak, "Devlet iradesine uyacaksınız. Silahları bırakın, örgütü feshedin," dedi.
Yurtdışındaki Vatandaşlarla Buluşma
Almanya’daki çatı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Akar, yurtdışındaki vatandaşların sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyen çalışmalara dikkat çekti. Vatandaşlarla bir araya gelen Akar, Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe olan kararlılığını dile getirdi.
"YPG ve PKK Aynı Yapının Parçası"
Akar, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın geçmişteki silah bırakma çağrısını hatırlatarak, "Af yok, maf yok. YPG’nin PKK’dan farkı yok. Hepsinin Kandil’den yönetildiğini biliyoruz. Suriye, Suriyelilerindir ve illegal silahlı gruplara müsaade etmeyeceğiz," ifadelerini kullandı.