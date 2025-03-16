  • Haberler
  • Gündem
  • Hulusi Akar'dan Terörle Mücadelede Net Mesaj:'Silahları bırakın, örgütü feshedin'

Hulusi Akar'dan Terörle Mücadelede Net Mesaj:'Silahları bırakın, örgütü feshedin'

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Almanya'da gerçekleştirdiği ziyaretlerde terörle mücadeleye dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Hulusi Akar'dan Terörle Mücadelede Net Mesaj:'Silahları bırakın, örgütü feshedin'

Akar, YPG’nin PKK’dan hiçbir farkı olmadığını vurgulayarak, "Devlet iradesine uyacaksınız. Silahları bırakın, örgütü feshedin," dedi.

Yurtdışındaki Vatandaşlarla Buluşma

Almanya’daki çatı sivil toplum kuruluşlarını ziyaret eden Akar, yurtdışındaki vatandaşların sosyal ve kültürel gelişimlerini destekleyen çalışmalara dikkat çekti. Vatandaşlarla bir araya gelen Akar, Türkiye’nin terörsüz bir geleceğe olan kararlılığını dile getirdi.

"YPG ve PKK Aynı Yapının Parçası"

Akar, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’ın geçmişteki silah bırakma çağrısını hatırlatarak, "Af yok, maf yok. YPG’nin PKK’dan farkı yok. Hepsinin Kandil’den yönetildiğini biliyoruz. Suriye, Suriyelilerindir ve illegal silahlı gruplara müsaade etmeyeceğiz," ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

'Masa tarifesi veya saatlik ücret uygulaması, tüketicilerin bilgisi olmadan geçerli değildir'
"Masa tarifesi veya saatlik ücret uygulaması, tüketicilerin bilgisi olmadan geçerli değildir"
Kar Motosikleti Şampiyonasının ilk günü tamamlandı
Kar Motosikleti Şampiyonasının ilk günü tamamlandı
Hulusi Akar'dan Almanya'da Ziyaret Turu: Köln'de İslam Toplumu Temsilcileriyle Buluştu
Hulusi Akar’dan Almanya’da Ziyaret Turu: Köln’de İslam Toplumu Temsilcileriyle Buluştu
Yazar Arslantaş: 'Türkiye bölgesel güçtür'
Yazar Arslantaş: 'Türkiye bölgesel güçtür'
Gaziantep FK - Kayserispor : 1-0
Gaziantep FK - Kayserispor : 1-0
Hunat Camii'nde Türkiye'de bir ilk: İşaret diliyle hutbe
Hunat Camii’nde Türkiye’de bir ilk: İşaret diliyle hutbe
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!