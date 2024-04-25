Kayseri İstihdam Fuarı Meclis gündemine taşındı

Türkiye’nin genel gündeminde yer alan, sanayicilerin ve özellikle de üreticilerin kanayan yarası olan ara eleman sıkıntısını kendisine dert edinen ve şahsi meselesi olarak benimseyen CINGI, TBMM Genel Kurulunda almış olduğu konuşmada, Mayıs ayında Kayseri Valiliği’nin himayelerinde düzenlenecek olan “İstihdam Fuarı” na dikkat çekti.

Konuşmasında; yaklaşık 1000 işveren ile 20.000 işçinin bire bir görüşme sağlamasının hedeflendiğini dile getiren CINGI, bu fuarın diğer illere de örnek olmasını temenni etti.

CINGI, konuşmasının devamında ise; eleman bulma sıkıntısının ülkemizin ve üreticilerin en büyük sıkıntısı haline geldiğinin altını çizmeyi de ihmal etmedi.

“Kayseri’de Mesleki Eğitimin Problemleri Çalıştayı” nın Tarihi Belli Oldu.

Milletvekili Dr. Murat Cahid CINGI’nın himayelerinde; Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün organize ettiği, tüm tarafların katılımıyla; şehrimizdeki mesleki eğitim problemlerinin çözüm yollarının belirleneceği “Kayseri’de Mesleki Eğitimin Problemleri Çalıştayı” 23-24 Mayıs’ta düzenlenecek.

CINGI’nın konuşmasının tamamı ise şu şekilde;

Sayın Başkan, kıymetli milletvekilleri; hepimizin yakından takip ettiği gibi şu anda ülkemizde reel sektörün, üreticilerin en büyük sıkıntılarının başında çalışacak insan bulamama geliyor. Bunla alakalı mesleki eğitim ve meslek liseleri üzerinden Kayseri'de önemli çalışmalar yapıyoruz fakat önümüzdeki 14-15 Mayıs gününde yapılacak istihdam fuarı bire bir Kayseri'de iş arayanlar ile işverenlerin bir araya geleceği bir platform oluşturacak. Bu vesileyle, hem buradan diğer illere emsal teşkil etmesi açısından paylaşmak hem de Kayserili hemşerilerimize bunu duyurmak istiyorum. Bu vesileyle, bu fuarı içerisinde kariyer fuarlarından farklı olarak direkt çalışan arayan fabrikalar, yaklaşık bin civarında fabrika ve 20 bin civarında iş arayan vatandaşımız bir araya gelerek reel sektörde çalışma şartlarını zorlayacaklar. Önümüzdeki günlerde önemli başarılar elde edeceğini tahmin ediyor, hepinize saygılar sunuyorum.