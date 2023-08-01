Kayseri İtfaiyesi Antalya Yangın görevini tamamladı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı’na bağlı itfaiye ekibi, Antalya’nın Kemer ilçesinde yangınlarla mücadele çalışmalarını tamamlayarak, kente döndü.

Kent genelinde doğal afetler ve trafik kazaları başta olmak üzere birçok olaya anında müdahale eden Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri, Antalya ili Kemer ilçesinde yaşanan doğal afet olaylarına duyarsız kalmayarak, çalışmalara katıldı. Sıcak havalarda artış gösteren yangınlarda söndürme çalışmalarına destek olmak adına görev alan Büyükşehir İtfaiyesi, Antalya’daki yangın bölgesinde canla başla görev yaptı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından Kayseri İtfaiyesi ekipleri kente dönerken, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yangın bölgesinden sık sık bilgiler alarak, konuyu bizzat takip etti.

Kayseri Büyükşehir İtfaiyesi yurdun her köşesinde

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sahip olduğu donanımlı ve deneyimli itfaiye teşkilatı ile sadece Kayseri’de değil yurdun her köşesinde önemli hizmetini gerçekleştiriyor. Bu kapsamda meydana gelen yangın, deprem ve sel gibi afetlerde can ve mal kaybını en aza indirmek için gayret gösteren Büyükşehir İtfaiyesi, cansiperane çalışmaları ile afet bölgelerinde yaraları sarmaya gayret etti.