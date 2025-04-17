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  • Kayseri itfaiyesi ilk 3 ayda 2 bin 73 vakaya müdahale etti

Kayseri itfaiyesi ilk 3 ayda 2 bin 73 vakaya müdahale etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, 'İlk 3 aya baktığımızda Kayseri'de toplam 2 bin 73 vaka söz konusu. Bunun bin 48'i yangın, 798'i kurtarma, 215 trafik kazası, 12'de su baskını olarak kayıtlara geçti. 2023-2024 yılı değerlendirmesi aldığımızda yüzde 25 oranında itfaiyenin katılmış olduğu olaylarda artış söz konusu. Bu artışın ana gerekçelerine baktığımızda meteorolojik olarak da bağlantı kuruyoruz Lokal yağış gibi durumlar bir bölgeye fazla etki ettiyse sel, su baskınları ile sıkça karşılaşıyoruz. Kar, yağmur gibi durumlarda trafik kazalarında artış oluyor. Bu kazalar merkezde yaralamalı ve maddi hasarlı olurken merkezden uzaklaştıkça sürate bağlı olarak can kayıplı vakalar olarak gerçekleşiyor' dedi.

Kayseri itfaiyesi ilk 3 ayda 2 bin 73 vakaya müdahale etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Mustafa Metin Kızılkan, Kayseradar ve Radyoradar ortak canlı yayınında ‘Sivil Toplum’ programına katılarak moderatör Duygu Sarınca’nın sorularını yanıtladı. 
Başkan Kızılkan meteorolojik anlamda lokal yağış etkisinde su baskını, kar, yağmur yağışında trafik kazalarında artış olduğunu dile getirdi. Kızılkan, “İlk 3 aya baktığımızda Kayseri’de toplam 2 bin 73 vaka söz konusu. Bunun bin 48’i yangın, 798’i kurtarma, 215 trafik kazası, 12’de su baskını olarak kayıtlara geçti. 2023-2024 yılı değerlendirmesi aldığımızda yüzde 25 oranında itfaiyenin katılmış olduğu olaylarda artış söz konusu. Bu artışın ana gerekçelerine baktığımızda meteorolojik olarak da bağlantı kuruyoruz; Lokal yağış gibi durumlar bir bölgeye fazla etki ettiyse sel, su baskınları ile sıkça karşılaşıyoruz. Kar, yağmur gibi durumlarda trafik kazalarında artış oluyor. Bu kazalar merkezde yaralamalı ve maddi hasarlı olurken merkezden uzaklaştıkça sürate bağlı olarak can kayıplı vakalar olarak gerçekleşiyor” diye konuştu.  

Öte yandan Kızılkan, asılsız ihbar konusunda ciddi anlamda çalışmaların olduğunu ve cezai işleminde 15 bin liraya kadar çıkarılması söz konusu olduğunu dile getirdi.

Haber Merkezi

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