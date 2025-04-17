Alaattin Keykubat'ın yaptırdığı cami ilgi bekliyor: Tarihi yapı yok olmasın   

Kayseri’nin Sarıoğlan ilçesi Palas mahallesinde, Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat tarafından 1232 yılında inşa ettirilen Palas Ulu Camii, restorasyonu ve korunması hakkında Ankara Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne Palas Mahalle Muhtarı Ahmet Zengin tarafından dilekçe gönderildi. Gönderilen dilekçede; Kayseri ili Sarıoğlan ilçesi Palas Mahallesi sınırları içerisinde yer alan ve 1232 yılında Selçuklu Sultanı Alâeddin Keykubat tarafından inşa ettirilen Palas Ulu Camii, mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğüne ait kıymetli bir tarihî ve kültürel mirasımızdır. Ancak yıllardır ilgisizlik ve bakımsızlık nedeniyle ciddi tahribatlar yaşamış, her geçen gün biraz daha yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. 1980’li yıllarda çatısında meydana gelen sıkıntılar nedeniyle mahalle halkımız ilgili kurumlara müracaat etmiş, ancak herhangi bir ilgi ve müdahale sağlanamadığından; ayrıca kadastro işlemlerinde yapılan bir yanlışlık sonucu cami tapusunun belediye üzerine tescil edilmesi sebebiyle, 1983 yılında halk kendi imkânlarıyla bir onarım gerçekleştirmiştir. Fakat bu onarım, yapının aslına uygun yapılmamış; ahşap tavan betonarme ile kapatılmış, orijinal mihrabı mermerle örtülmüş ve sağlam durumdaki kemerler boyanarak tarihî kimliğinden uzaklaştırılmıştır. Bugün gelinen noktada ise, camimizin yanından geçen yolun bilinçsiz bir şekilde sürekli doldurulması neticesinde beden duvarlarının yaklaşık 1-1,5 metre yüksekliğe kadar toprak altında kalması ve dışarıdan aldığı nem sebebiyle yapı dokusunda ciddi bozulmalar meydana gelmiştir. Caminin minaresinde, temelinde ve duvarlarında korozyon oluşmuştur. 2012 yılında tapu devri gerçekleştirilerek Vakıflar Genel Müdürlüğüne devredilen camimiz için, 2016 yılında rölöve, restitüsyon, restorasyon, elektrik ve makine tesisatı, WC betonarme projeleri ile statik raporları hazırlanarak onaylanmış; ancak ekli belgelerde de görüleceği üzere, 2018 yılı Ekim ayında başlanması öngörülen restorasyon çalışmalarına bugüne kadar başlanılamamıştır. Devletimizin yurt içi ve yurt dışında birçok Türk-İslâm eserine sahip çıkmakta ve geçmişine layıkıyla sahip olmaktadır. Kosova Fatih Sultan Mehmet Han Camii, Üsküp Mustafa Paşa Camii, Sudan Hanefî ve Sâffî Camii, Lübnan Trablus Şam Mevlevîhanesi gibi eserleri ihya eden devletimizin, kemer ve sütunları hâlen ayakta olan bu kıymetli mabedimize de sahip çıkacağına inancımız temdir. Bu nedenle Palas Mahallesi halkı olarak, tarihî ve kültürel mirasımız olan Palas Ulu Camii’nin mevcut restorasyon projeleri doğrultusunda ivedilikle onarılarak aslına uygun şekilde korunması ve gelecek nesillere aktarılması hususunda gereğini saygılarımızla arz ederiz” ifadelerinde yer verildi.