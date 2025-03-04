Kayseri itfaiyesi, şubat ayında 680 itfai olaya müdahale etti

Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı teşkilatı, 17 istasyon, 57 araç ve 322 personel ile kentte ihtiyaç duyulan bölgelerde görevini yerine getiriyor. Şubat ayı verilerine göre 246 yangın, 66 trafik kazası ve 5 su baskınına müdahale eden ekipler, 363 de kurtarma çalışması yaptı. Öte yandan ekipler, Şubat ayında 680 olaya müdahale ederken, 6 bin 175 vatandaşa eğitim vererek 106 denetim gerçekleştirdi.