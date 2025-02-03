Kayseri Kent Konseyi, şehrin kültürel gelişmesine katkı sağlıyor

Kayseri Kent Konseyi, kadim kentin kültür sanat alanında gelişimine katkı sunmak amacıyla istişarelerde bulunmaya devam ediyor.

Kayseri’nin her alanda kalkınması ve gelişimi amacıyla faaliyetlerini yürüten Kayseri Kent Konseyi, her kesimin temsilcileri ile gerçekleştirdiği istişare ve değerlendirmeleri aralıksız sürdürüyor.

Kültür Sanat Çalışma Grubu Heyetinden Hacı Bektaşi Veli Cem Evi’ne Ziyaret

Bu kapsamda, Kayseri Kent Konseyi Kültür Sanat Çalışma Grubu heyeti, Hacı Bektaşi Veli Cem Evi’ni ziyaret etti. Vakıf Başkanı Abbas Tan ile bir araya gelen Başkan Altuntuğ, şehrin kültür sanat yaşamını zenginleştirecek projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Güzel Sanatlar Lisesi’ne de Ziyaret

Öte yandan, Kayseri’nin kültür sanat alanındaki gelişim sürecine katkı sağlamak amacıyla Güzel Sanatlar Lisesi’ni de ziyaret eden Kent Konseyi Başkanı Serdar Altuntuğ, okulun müdiresi Esma Yağcı ile bir araya gelerek, özellikle gençlerin sanata yönelmesi ve eğitim süreçlerinin güçlendirilmesi konularında değerlendirmelerde bulundu.

Kayseri Kent Konseyi, kültür ve sanat alanındaki çalışmalarına hız kesmeden devam ederken, bu tür ziyaretler aracılığıyla Kayseri’nin sanatsal kimliğini daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla yeniden kurulan Kayseri Kent Konseyi, 22 farklı alanda yaklaşık 300 temsilciyle çözüm odaklı çalışmalarına aralıksız devam ediyor.