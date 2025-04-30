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Kayseri Kızılay Şubesi'nde Gassallık Kursuna Yoğun İlgi

Kızılay Kayseri İl Merkezi'nde düzenlenen gassallık kursu büyük ilgiyle sürüyor. İl merkezi binamızda gerçekleştirilen eğitim programı, katılımcıların yoğun katılımıyla devam ederken, hem teorik bilgiler hem de manevi yönüyle katılımcıları etkiliyor. Kurs, ilk gününden itibaren mesleğin saygın ve önemli bir alan olduğunu gösteriyor.

Kayseri Kızılay Şubesi'nde Gassallık Kursuna Yoğun İlgi

Gassallık kursunun tekrar açılmasını talep edenler için müjdemiz var: ilerleyen günlerde yeniden aynı merkezde düzenlenecek. Kızılay çalışanları, gönüllü kadınlar, kursiyerler ve eğitmenler, gösterdikleri ilgi ve katılım sayesinde bu önemli eğitim girişiminin başarılı olmasını sağlıyor. Katılımcılar ve organizasyon ekibi, birlik ve dayanışma ruhuyla bu değerli mesleğin gelecek nesillere aktarılması adına çalışmalarını sürdürüyor.

Haber Merkezi

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