Kayseri Kızılay Şubesi'nde Gassallık Kursuna Yoğun İlgi

Gassallık kursunun tekrar açılmasını talep edenler için müjdemiz var: ilerleyen günlerde yeniden aynı merkezde düzenlenecek. Kızılay çalışanları, gönüllü kadınlar, kursiyerler ve eğitmenler, gösterdikleri ilgi ve katılım sayesinde bu önemli eğitim girişiminin başarılı olmasını sağlıyor. Katılımcılar ve organizasyon ekibi, birlik ve dayanışma ruhuyla bu değerli mesleğin gelecek nesillere aktarılması adına çalışmalarını sürdürüyor.