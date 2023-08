Kayseri Kültürü Kayseri Evi'nde Yaşatılıyor

Eski Kayseri kültürünün yeni nesillere aktarılması amacıyla dizayn edilmiş olan Büyükşehir Belediyesi Kayseri Evi, Beştepeler Mesire Alanı’nda ziyaretçilerini ağırlıyor. Kayseri Evi’ni ziyaret eden vatandaşlar, eski Kayseri kültürünü görmekten çok etkilendiklerini ve burasının geleceğe taşınması gereken bir değer olduğunu ifade etti.

Tarihin en eski zamanlarından beri birçok uygarlığa ev sahipliği yapmış ve her dönemde önemini korumuş olan Kayseri’nin kültürünü geçmişten geleceğe aktaran Büyükşehir Belediyesi Kayseri Evi, Beştepeler Mesire Alanı’nda ziyaretçilerini bekliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından tarihi dokusuyla geçmişten bugüne gelen, her şeyi en ince detayına kadar düşünülen Kayseri Evi, birçok yerli ve yabancı vatandaşa hizmet veriyor. Kayseri Evi’ni gezen vatandaşlar ise, Kayseri’nin eski kültürünü Büyükşehir Belediyesi’nin yaşatmasından dolayı çok mutlu olduklarını ifade ettiler. İstanbul’da yaşayan Hüseyin Aladağ, aslen Kayserili olduğunu ve Kayseri Evi’ni yeni gezdiğini ifade ederek, çok duygulandığını ve mutlu olduğunu söyledi. Aladağ, “Burada ablamız var onun yanına geldik. Bahsettiler, merak ettik biz de geldik, çok mutlu olduk, çok güzel bir yer. Bizim Kayserimizi yaşatabilmek için en güzel yerlerden birisi, çok memnun olduk. İnceledik, resimlerini çektik. İnşallah gittiğimiz her yerde de herkese göstereceğiz, tanıtacağız, merak edecekler, tabi ki gelecekler buraya” şeklinde konuştu. Doğma büyüme Kayserili olduğunu kaydeden Demet Doğan ise Antalya’dan geldiğini ifade ederek, çocuklarının da Kayseri kültürünü öğrenmesini istediğini ve bu yüzden onları da Kayseri Evi’ni getirdiğini söyleyerek, şöyle konuştu;

“Aslında doğma büyüme Kayseriliyim. Çocuklarım da Kayseri kültürünü, Kayseri’de nasıl yaşanmış, geçmişte neler görülmüş, neler öğrenmişler onları öğretmek için buraya gelmiş bulunuyorum. İnşallah onlara da faydalı olur, Kayseri’yi öğretirler, öğrenirler. Bu mankenlerle canlı canlı bire bir görmek onlar için daha faydalı olunuyor diye düşünüyorum. Büyükşehir Belediyemize teşekkür ediyorum.”

11 yaşında olan Ayşegül Doğan da Kayseri Evi’ni çok sevdiğini kaydederek, “Antalya’dan geldim Kayseri’ye, 6’ncı sınıfa gidiyorum. Kayseri’nin eski kültürü çok güzel, oyunları çok eğlenceli. Kayseri Evi’ni gerçekten çok sevdim” dedi. 10 yaşındaki Nursena Doğan ise, “Bizimki gibi oyuncakları olmadığını, lambaları, böyle gaz lambası gibi kullandıklarını öğrendim. Çocuklar olarak genel kültürümüzü öğrettiğinden dolayı bayağı sevdim. Ondan dolayı buraya genellikle gelmek lazım kültürümüzü bilmeyen çocuklar için. Kayseri kültürünü öğrenmek için Kayseri Evi’ne gelebilirsiniz” diye konuştu.

Eski Kayseri kültürünün yeni nesillere aktarılması amacıyla dizayn edilmiş olan Büyükşehir Belediyesi Kayseri Evi’ndeki odalar, ayrı ayrı tefriş edilerek maketten figürler, ebeveyn oturma grubu, iş odası figürleri yapılarak, figürler Kayseri’nin oturma adabını, yemek kültürü ve geleneği aktarılıyor.