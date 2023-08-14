Yaralanan polisin tedavisi devam ediyor

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde, makineli tüfekle bir kıraathaneye düzenlenen saldırıda yaralanan polis memurunun tedavisi devam ediyor.

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  • 14.08.2023 11:24
  • Güncelleme: 14.08.2023 13:54
Yaralanan polisin tedavisi devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde, makineli tüfekle bir kıraathaneye düzenlenen saldırıda yaralanan polis memurunun tedavisi devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saatlerinde Sanayi Mahallesi Serdarlı Sokak’ta bir kıraathaneye iddiaya göre elinde makineli tüfekle gelen A.T., beraberindeki M.T. ile birlikte iş yerindekilerle tartışmaya başladı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Tüfeğin kullanıldığı olaya müdahale etmek için gelen polis memuru M.A. ise göğsünden vurularak yaralandı. Olayın ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan polis M.A. ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, diğer yaralanan M.C. ise Kayseri Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunduğu öğrenilen polis memuru M.A.’ya kan vermek isteyen çok sayıda polis, tedavi gördüğü Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne akın etti. Olayın ardından şüpheli A.T. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınırken, firar eden M.T. de sabah saatlerinde yakalandı.

Soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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İHA

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