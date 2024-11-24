Kayseri-Malatya karayolu kardan ulaşıma kapandı

Kayseri'de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri-Malatya karayolu ulaşıma kapandı.

Kayseri-Malatya karayolu kardan ulaşıma kapandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle Kayseri-Malatya karayolu ulaşıma kapandı.

Kayseri’de kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde başlayan ve gün içerisinde etkisini artırarak sürdüren kar yağışı nedeniyle Kayseri-Malatya karayolu ulaşıma kapandı. Karayolunda metrelerce araç kuyruğu oluşurken, ekiplerin yol açma çalışması ise aralıksız devam ediyor.

İHA
Kayseri Gündem

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