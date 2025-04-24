Kayseri mantısına yeni bir soluk: Gacer unundan mantı

Develi Kadın Kooperatifi’ne ait Gacer Kafe işletmeciliğini yapan Gacer Kadın Kooperatifi Başkanı Emine Ünal Develi halkının Gacer unundan yapılan mantıya ilgisinin güzel olduğunu ve kafede 14-15 kişilik bir ekip ile hizmet sağladıklarını belirtti. Ünal; “Mantı yapıyoruz, etli mantı, poğacalık mantı, erişte, çorbalık, poğaça, börek, kurabiye, su böreği, baklava, her şeyi yapıyoruz. 14-15 kişi çalışıyoruz. Kafede de hizmet veriyoruz, çay, kahvaltı, mantı, yemek isteyene mantı pişiriyoruz, burada servis veriyoruz. Develi halkının ilgisi güzel. Kargoyla dışarıya gönderiyoruz, işyerlerine veriyoruz, Öksüt Madene veriyoruz, Çift Dayı’ya veriyoruz, İl Sağlık’a veriyoruz, Kayseri’de Erciyes’te askere veriyoruz. Memnunuz. Evet, güzel satışlarımız oluyor. Her zaman gelip buradan alsınlar, Gacer Kafeden” ifadelerini kullandı.

‘EV HANIMI OLARAK HERKESE ÇALIŞMAYI TAVSİYE EDERİM’

Ev hanımı olarak Gacer Kadın Kooperatifinde çalışan Nilüfer Erdoğan, Gacer ununun doğal beslenmek isteyen vatandaşlara uygun olduğunu ve ev hanımlarının kadın kooperatifinde çalışmalarını önerdi. Erdoğan; “Gacer unumuz Develiye özgü Epçe Köyü’nde doğal olarak yetişmekte, GDO’su ile oynamamış, hiçbir şekilde doğal olarak olduğu için çoğu kişiler de doğal beslenmek istiyorlar. Doğal beslenmek istedikleri için kendi üretim alanımıza almak istedik. Mantının yanı sıra ondan da hani kazanç elde edebilmek için onu da kendi ürünlerimiz içerisine aldık. Gacer ununda çoğu kişiler, hani doğal beslenmek isteyenlerin de, normal mantıya göre biraz daha ilgisi az oranda. O da belki de hani tanıtım olanağı olmadığı için. Tanıtsak belki de aynı oranda satışlarımız olabilir diğer mantıyla. Arkadaşlarımız bir günde bir kişi 4 kilo, 5 kilo kadar gacer mantısı sıkabiliyor. Biz burada ev hanımı olarak çalışmaktayız. Çalışmak isteyenler, üretimimize, aile bütçesine katkıda bulunmak isteyenler, bizimle çalışmak isteyenler gelip bizimle beraber çalışabilirler, evlerine katkıda bulunabilirler. Biz burada bir aileyiz. Aile olduğumuz için hep beraber çalışıp kalkındırma çalışıyoruz burayı. Ev hanımları olarak tavsiye ederim herkese, gidip çalışmaya” ifadelerinini kullandı.