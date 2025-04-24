Kasten öldürme suçundan 10 yıl hapis cezasıyla aranan kadın yakalandı
Kayseri'de polis ekiplerince hakkında 'Kasten öldürme' suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan F.B (37) yakalandı.
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Şahısların saklandıkları adrese gerçekleştirilen operasyon neticesinde; Hakkında “Kasten Öldürme” suçundan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan F.B (37) yakalanarak cezaevine teslim edildi.