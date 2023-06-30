Kayseri Milletvekili Arıkan siyasi partilerle bayramlaştı

Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan Ankara'da partisinin bayramlaşma heyeti ile birlikte siyasi partilerle bayramlaştı.

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  • 30.06.2023 17:44
  • Güncelleme: 30.06.2023 21:14
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Kayseri Milletvekili Arıkan siyasi partilerle bayramlaştı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan; Ankara’da partisinin bayramlaşma heyeti ile birlikte siyasi partilerle bayramlaştı.

Türkiye siyasetinin nezaketini temsil eden siyasi partiler arası bayramlaşma, bu bayram da Ankara’da gerçekleştirildi. Siyasi partiler çeşitli heyetlerle birbirlerini ziyaret ederek bayramlaştı. Genel merkezlerdeki heyetler, misafirleri ağırlarken; partilerin çeşitli heyetleri de genel merkezlere misafir oldu. 28. Dönem Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan da Saadet Partisi’nin bayramlaşma heyetindeydi. Kayseri Milletvekili Arıkan, Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan ve GİK Üyesi Halil İbrahim Akpınar’dan oluşan heyet bayramlaşma maratonunu gerçekleştirdi. İlk ziyaret Zafer Partisine yapıldı. Daha sonra sırasıyla Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yeniden Refah Partisi ve Bağımsız Türkiye Partisi ziyaret edildi. Ziyaretler siyasi partilerin genel merkezlerinde gerçekleştirildi.

Ziyaretler esnasında heyetlerin nezaketleri ve iyi temennileri dikkat çekti. Kayseri Milletvekili Arıkan; "Siyasi partilerin bayramlaşması, Türk siyasetinde önemli bir yere sahiptir. Her ne kadar bazı hususlarda farklılarımız olsa da bayramda bir araya gelişimiz, milletimize önemli bir mesajdır. Bayramlar da bunun için vardır. Tüm heyetlerin misafirperverlikleri için teşekkür ederim. Ayrıca bir kez daha milletimizin Kurban Bayramı’nı tebrik ederim” ifadelerinde bulundu.

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İHA

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