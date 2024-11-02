Kayseri Milletvekili Hulusi Akar: 'Biz Tek Milletiz, Mücadelemiz Teröristlere Karşı'

Milletvekili Hulusi Akar, "Bugünlere geldik, ekmeğimizi paylaştık, suyumuzu paylaştık. Kız aldık, kız verdik. Biz tek milletiz" ifadelerini kullandı. 85 milyonun birliği ve beraberliğinin büyük önem taşıdığını dile getiren Akar, bu birlikteliği güçlendirmek adına sürekli olarak gündeme getirilmesi gereken temel unsurlar olduğuna dikkat çekti.

Akar, toplumun farklı kesimlerinin bir arada yaşaması ve dayanışma içinde olması gerektiğini vurgulayarak, terörle mücadelenin tüm toplumu bir araya getirmesi gerektiğini ifade etti. Bu bağlamda, tüm vatandaşları birlik ve beraberlik içinde hareket etmeye davet etti.