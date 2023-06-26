Kayseri Mix AVM satılıyor
Kayseri'de bulunan Mix AVM satılığa çıkarıldı. Başyazıcı ailesine ait Mix AVM Ziraat Bankası tarafından, 190 milyon liraya satılacak.
- 26.06.2023 23:23
- Güncelleme: 26.06.2023 23:23
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Kayseri'de bulunan Mix AVM satılıyor. 2016 yılında açılan ve Başyazıcı ailesine ait olan Mix AVM, ihale yoluyla satılacak. Ziraat Bankası tarafından satılacak olan Mix AVM için ihalenin başlangıç bedeli 190 milyon lira olarak duyuruldu. İçinde 21 dükkanın bulunduğu Mix AVM 20 Temmuz'da ihaleye çıkacak.
1ha
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