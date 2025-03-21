Vekil Cıngı, 'Çocuklarımızı erken yaşta meslek okullarına yönlendirmeliyiz'

Çocukların erken yaşta meslek okullarına yönlendirilmesi gerektiğini ifade eden AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Ailelere seslenmek isterim: Çocuklarınızın geleceğini şekillendirmek için, onların yeteneklerine uygun mesleki eğitim almalarını sağlamak büyük önem taşır. Devletimiz, çocuklarımızın iş arama kaygısı yaşamadan, maddi ve manevi açıdan müreffeh bir hayat sürmelerini hedeflemektedir. Lütfen çocuklarınızı erken yaşta meslek okullarına yönlendirmeyi ihmal etmeyin” dedi.

Türkiye’deki mesleki eğitim oranının artması gerektiğini ifade eden AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Ülkemizde sanayinin en büyük problemlerinden biri, üretimde çalışacak teknik personel bulma sıkıntısıdır. Sanayimiz, yatırım, finansal tahsilat ve rekabet gibi zorluklarla mücadele ederken, bir yandan da giderek artan istihdam sorunuyla karşı karşıyadır. Bu problem, giderek kronikleşme eğilimi göstermektedir. Son yıllarda savunma, havacılık, makine, yazılım gibi yüksek teknoloji gerektiren sektörlerde, iyi yetişmiş teknik personele olan ihtiyaç da büyük ölçüde artmıştır. Bu durum, mesleki ve teknik eğitimi ülkemizin öncelikli meselelerinden biri haline getirmiştir. Devletimiz, özellikle Milli Eğitim Bakanlığımız, mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi için önemli adımlar atmıştır. 16 Ağustos 2024’te Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından onaylanan Mesleki ve Teknik Eğitim Politika Belgesi doğrultusunda, Milli Eğitim Bakanlığı, mesleki eğitimi ortaokul seviyesine çekmeyi hedeflemektedir. Bu amaçla, zanaat atölyeleri açılarak 7. sınıftan itibaren öğrencilere mesleki eğitim verilmektedir. Mesleki eğitimde, Anadolu Teknik ve Anadolu Meslek programları gibi okullarda eğitim gören 1.7 milyondan fazla öğrenci bulunmaktadır. Türkiye'de mesleki eğitimin oranı %36 iken, Avrupa Birliği ülkelerinde bu oran %70'e ulaşmaktadır” ifadelerinde bulundu.

Çocukların erken yaşta meslek okullarına yönlendirilmesi gerektiğini ifade eden AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, “Öğrenciler, haftada dört gün işletmelerde çalışıp bir gün okulda teorik eğitim alarak mesleki beceriler kazanmakta ve çıraklık, kalfalık ve ustalık belgesi alarak iş yeri açma hakkı elde etmektedirler. Ayrıca, bu öğrenciler çalışırken maaş almakta, sigorta kapsamına alınmakta ve iş kazalarına karşı korunmaktadır. 2024-2025 öğretim yılında Organize Sanayi Bölgeleri’ndeki özel okullar için öğrenci başına devlet desteği 57.500 TL'ye çıkmıştır. Meslek Lisesi mezunları, üniversite sınavında ek puan avantajından yararlanarak ilgili programlara kolayca yerleşebilmektedir. Ayrıca, bu öğrenciler için teknoloji, turizm ve sanat fakülteleri gibi bölümlerde özel kontenjanlar ayrılmaktadır. Askerlik erteleme hakkı da Meslek Lisesi mezunları için 6 yıla çıkarılmıştır. Devletimizin mesleki eğitime verdiği destek her geçen yıl artmakta ve öğrencilerin nitelikli iş gücü olarak yetişmesi sağlanmaktadır. Ailelere seslenmek isterim: Çocuklarınızın geleceğini şekillendirmek için, onların yeteneklerine uygun mesleki eğitim almalarını sağlamak büyük önem taşır. Devletimiz, çocuklarımızın iş arama kaygısı yaşamadan, maddi ve manevi açıdan müreffeh bir hayat sürmelerini hedeflemektedir. Lütfen çocuklarınızı erken yaşta meslek okullarına yönlendirmeyi ihmal etmeyin” şeklinde konuştu.