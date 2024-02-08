Kayseri Model Fabrika, Samsun ve İstanbul'da fabrika kuruyor

Kayseri Model Fabrika, Samsun ve İstanbul’da açılacak model fabrikaların kurulumunu üstlendi.

2020 yılı ocak ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda Kayseri Sanayi Odası (KAYSO), Kayseri Ticaret Odası (KTO) ve Abdullah Gül Üniversitesi (AGÜ) ortaklığında kurulan Kayseri Model Fabrika (KMF), başarıları ile tüm Türkiye’ye örnek olmaya devam ediyor. Kısa sürede başarıları ile dikkat çeken Kayseri Model Fabrika, Samsun Model Fabrika ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Dijital Dönüşüm Merkezi Model Fabrika’nın kurulumunu üstlendi.

Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Model Fabrika Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci yaptığı açıklamada, “Kayseri Model Fabrikamız Türkiye’nin en başarılı model fabrikalarından birisi. Sadece kendi üyelerimiz değil. Aksaray, Kırşehir, Niğde, Nevşehir, Çorum, Kırıkkale, Sivas, Samsun, İstanbul, Trabzon gibi ilerdeki firmalara da hizmet veriyoruz. Tüm bunların yanı sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın koordinesinde Samsun Model Fabrika ve İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Dijital Dönüşüm Merkezi Model Fabrika’nın kurulumunu yapmak üzere sözleşme imzaladık. Bu da bizim için ayrı bir gurur vesilesi” dedi.

Hizmet verdikleri firmalarda dikkat çekici üretim artışları yaşandığını vurgulayan Büyüksimitci, “Kurulduğu günden 2024 yılı Şubat ayına kadarki dönemde 110. Öğren Dönüş Projesi’ne ulaşan KMF, 2023 sonu itibarı ile bunlardan 90’ını tamamlamış durumda. Söz konusu projelerde seçili ürün grubunda günlük üretim artışlarında yüzde 30 ile yüzde 240 arasında iyileşmeler sağlandığını gördük. Projeden memnun kalıp bizimle 2. kez, 3. kez sözleşme imzalayan kurumlarımız var. İnşallah yakın zamanda üyelerimize dijital dönüşüm konusunda da her türlü desteği vermeye başlayacağız” diye konuştu.

Rekabette avantaj sağlamak adına firmaların verimlilik problemlerini çözmeleri gerektiğine vurgu yapan Büyüksimitci, “Yapmamız gereken, odaklanmamız gereken çok iş var. İhracatta bizi zorlayacak sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm konusu var. En önemlisi de firmalarımızda ciddi verimlilik problemi var. Daha verimli çalışabilmek için yol ve yöntemler geliştirmeliyiz, sistem kurmalıyız. Bunun için de Kayseri Model Fabrikamızdan hizmet almakta büyük fayda olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

Büyüksimitci, Kayseri Model Fabrika’nın hizmetlerini daha yakından tanımaları için sanayicileri 20 Şubat Salı günü Kayseri Ticaret Odası Rifat Hisarcıklıoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek Öğren Dönüş Projeleri 8. lansmanına katılmaya davet etti.