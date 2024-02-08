Niğde'nin 4. Kütüphanesi İlber Ortaylı'nın Katılımı İle Açılıyor

Niğde Belediyesi’nin kent merkezinde yapımını tamamladığı 100. Yıl Millet Kütüphanesi, 10 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek törenle açılacak.

Ünlü tarihçi ve yazar İlber Ortaylı’nın katılımı ile kapılarını kitapseverlere açacak olan 100. Yıl Millet Kütüphanesi, Niğde Belediyesi’nin son 1 buçuk yıl içinde kente kazandırdığı dördüncü kütüphane olacak.

Niğde Belediyesi tarafından son 1 buçuk yıl içeresinde hizmete sunulan dördüncü kütüphane olan, belediye hizmet binasının önündeki 100. Yıl Millet Kütüphanesi de açılışa hazır hale getirildi. Ömer Halisdemir Meydanı’nda, 990 metrekare alanda 2 katlı olarak inşa edilen 100. Yıl Millet Kütüphanesi, 10 Şubat Cumartesi günü saat 13.30’de düzenlenecek törenle açılacak. 5 adet çalışma salonu, kafeteryası ve engelli asansörü ile aynı anda 154 kişiye hizmet verebilecek olan yeni nesil kütüphanenin açılışı için düzenlenecek törene ünlü tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı da katılacak. Ortaylı açılış törenin ardından Niğde Belediyesi Kültür Merkezi’nde söyleşi programında vatandaşlarla bir araya gelecek.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, şehrin merkezinde hizmete sunacakları yeni nesil kütüphanenin tüm imkanlarından herkesin ve her kesimin yararlanabileceğini söyledi.

Niğde’nin dört bir yanını kütüphanelerle donatmaya kararlı olduklarını ifade eden Belediye başkanı Emrah Özdemir, “İlhanlı Mahallesi’nde temelini attığımız Kütüphane, Gençlik ve Kadın Yaşam Merkezini yakın zamanda hizmete açacağız. Tarihi Ak Medrese ’de de sesli kütüphane açılışı için çalışmalarımız devam ediyor. Öte yandan Hüdavent Hatun Parkı içerisindeki sosyal tesisi de Niğde’mizin ilk anne- bebek kütüphanesi olarak düzenleyip halkımızın hizmetine sunacağız” dedi. Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yılında Niğde Belediyesi hizmet binası önünde inşa ettikleri 100. Yıl Millet Kütüphanesi’nin, 10 Şubat Cumartesi günü düzenlenecek olan açılış törenine tüm vatandaşları davet eden Belediye Başkanı Emrah Özdemir; "Niğde’mizi adeta büyük bir kütüphaneye dönüştürürken aynı zamanda çocuklarımıza ve gençlerimize kitap sevgisini aşılamak, onları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirmelerine katkı sağlamak amacıyla kentimizin farklı noktalarında yeni spor alanları ve yaşam merkezlerini de hemşehrilerimizin hizmetine sunmaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.