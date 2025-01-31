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  • Kayseri'nin 2024 İhracatı 3 Milyar 750 Milyon Doları aştı

Kayseri'nin 2024 İhracatı 3 Milyar 750 Milyon Doları aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Kayseri, 2024 yılını 3 milyar 750 milyon 979 bin dolar ihracat ile kapattı. Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, 2024 yılı toplam ihracat verilerini değerlendirirken, Aralık ayında ihracatın bir önceki aya göre yüzde 8,35 oranında artarak 336 milyon 447 bin dolar olduğunu söyledi.

Kayseri'nin 2024 İhracatı 3 Milyar 750 Milyon Doları aştı

Yıllık bazda ise ihracat bir önceki yıla oranla yüzde 3,47 artış gösterdi. Bu artış, ihracatın artış trendinde olduğunu gösteriyor.

Başkan Büyüksimitci, geçtiğimiz yıl 183 ülkeye ihracat yaptıklarını belirtti ve mobilya sektörünün her zamanki gibi ilk sırada yer aldığını, ardından elektrikli ev aletleri ve kablonun geldiğini ifade etti. En çok ihracat yapılan ülkeler ise Irak, Almanya ve ABD oldu.

Kayseri'nin ihracat potansiyeline dikkat çeken Büyüksimitci, küresel ekonomide yaşanan ivme kaybı ve Euro Bölgesindeki ekonomik durgunluğun, ihracat artış trendinde yavaşlamaya sebep olduğunu belirtti. İç piyasada ise yüksek kredi faiz oranları, nakit akışındaki yavaşlama ve girdi maliyetlerindeki olağanüstü artışlar, düşük kur ile birlikte üretim ve ihracatı olumsuz etkileyen faktörlerin başında geliyor. Ancak önümüzdeki dönemde hedef pazarlarındaki talep artışları ve Suriye'deki belirsizliklerin ortadan kalkması ile birlikte ihracatta daha yüksek seviyelere ulaşılacağına inanılıyor.

Büyüksimitci, Kayserili sanayicilerin cari açığa pozitif katkı sağlamaya devam ettiklerini ve bundan sonra da daha güçlü bir Türkiye için var gücüyle çalışacaklarını belirterek, özveri ile çalışan sanayiciler ve tüm çalışanları kutladı.

Haber Merkezi

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