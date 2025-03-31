Kayseri’nin 6 yıla sığan Değişim Hikayesi: Başkan Büyükkılıç’ın yatırım projeleri

Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’yi Türkiye’nin örnek şehirlerinden biri yapma yolunda gece gündüz çalışıyoruz” diyerek, bu süreçteki başarılarını ve vizyonunu paylaştı.

Yatırımda Liderlik: Üç Kez Zirvede

Belediye bütçesinden yatırıma en fazla pay ayırarak, 30 büyükşehir arasında üç kez birinci sırada yer alan Kayseri, altyapıdan ulaşıma, sağlıktan kültür-sanata kadar geniş bir yelpazede hayata geçirilen projelerle dikkat çekiyor. Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’yi daha modern, konforlu ve yaşanabilir bir şehir haline getirmek için ortak akılla hareket ediyoruz” dedi.

İnsan ve Sağlık Odaklı Projeler

Başkan Büyükkılıç, insan odaklı yatırımlara öncelik verdiklerini belirterek, ulaşım projeleriyle şehir içi konforu artırdıklarını, altyapı çalışmalarıyla ise Kayseri’yi geleceğe hazırladıklarını ifade etti. Eğitimden çevre bilincine, spordan gastronomiye kadar her alanda vatandaşlara en kaliteli hizmeti sunmayı amaçladıklarını vurguladı.

Tarihi ve Modernlik Bir Arada

Kayseri’nin köklü tarihi ve kültürel mirasını koruyarak, yenilikçi ve sürdürülebilir projelerle şehre değer katmaya devam ettiklerini belirten Başkan Büyükkılıç, “Kayseri, şehircilik anlamında Türkiye’ye örnek bir model şehir haline geldi” dedi.

Kayseri’ye Sevda Bitmez

Kayserililerin sevgisi ve desteğiyle motive olduklarını dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Bu şehri tüm kalbimizle seviyoruz. Kayseri’ye olan sevdamız hiç bitmeyecek” diyerek, hizmet yolculuğuna aynı kararlılıkla devam edeceklerini ifade etti.