Kayseri'nin AK Parti İl Başkanı bugün belli olacak: Adaylar Ankara'ya çağrıldı

AK Parti Genel Merkezi, Kayseri İl Başkanlığı için bazı isimleri Ankara'ya davet etti. Bu isimler arasında mevcut AK Parti Kayseri İl Başkanı Fatih Üzüm, İl Başkan Yardımcısı M. Tevfik Kürtüncü, Kocasinan İlçe Başkanı Selçuk Melekoğlu, Avukat Gökhan Ülke (eski Melikgazi İlçe Başkanı) ve Hüseyin Okandan (eski Kocasinan İlçe Başkanı) yer alıyor.

Genel merkez yöneticileri, bu adayların bugün saat 15:30'da Ankara AK Parti Genel Merkezi'nde hazır bulunmalarını istedi. Ankara'ya çağrılan genç AK Partili isimler arasında en şanslı adayın mevcut başkan Fatih Üzüm olduğu iddia ediliyor. Gökhan Ülke'ye söz verildiği, Hüseyin Okandan'ın İlçe Başkanlığı dönemindeki başarılı performansı da il başkanının kim olacağı konusunu etkileyecek hususlardan.