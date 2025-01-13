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  • Kayseri'de polis ekipleri tarafından 177 kişi yakalandı: 18 ruhsatsız silah ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 177 kişi yakalandı: 18 ruhsatsız silah ele geçirildi

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 1 haftalık yapılan çalışma neticesinde 311 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 177 şahıs yakalandı 70 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından 177 kişi yakalandı: 18 ruhsatsız silah ele geçirildi

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri tarafından yapılan 1 haftalık çalışmalar neticesinde ; 6 adet ruhsatsız tabanca, 3 adet ruhsatsız tüfek, 9 adet kurusıkı tabanca, 363 adet fişek ele geçirildi. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 17 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı  21 hırsızlık şüphelisi yakalandı ve 9 şahıs tutuklandı. Hırsızlık malı olan 30 bin TL değerindeki malzemeler ele geçirilerek tam ve eksiksiz olarak sahiplerine teslim edildi. Kumar oynatıldığı tespit edilen;  2 işyerinde kumar oynatılması için yer ve imkân sağlayan 2 şahsa adli işlem yapıldı. Kumar oynadığı tespit edilen 9 şahsa toplamda 83 bin 223 TL idari para cezası uygulandı. Aranan şahıslar; İl Emniyet  müdürlüğümüz tarafından toplam 311 yıl 1 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 177 şahıs yakalanmış, 70 şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Haber Merkezi

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