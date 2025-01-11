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  • Kayseri'nin Aşık Çölkuşu'na Veda: Mustafa Çölkuşu Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin Aşık Çölkuşu'na Veda: Mustafa Çölkuşu Hayatını Kaybetti

Kayseri'nin sevilen ozanlarından, 'Aşık Çölkuşu' lakaplı Mustafa Çölkuşu, 71 yaşında hayata gözlerini yumdu. 37 yıllık ozanlık kariyerinin ardından, halk şiirine ve ozanlık geleneğine büyük katkılarda bulunan Çölkuşu, özellikle Afrin Zeytin Dalı Operasyonu sırasında Mehmetçik'e moral veren şiirleriyle hafızalarda yer etmişti.

Kayseri'nin Aşık Çölkuşu'na Veda: Mustafa Çölkuşu Hayatını Kaybetti

Halk Şiirinin Usta İsmi

Mustafa Çölkuşu, 37 yıllık kariyeri boyunca halk şiirinin usta isimlerinden biri olarak tanındı. Şiirlerinde halkın duygularını ve yaşamını dile getiren Çölkuşu, özellikle Afrin Zeytin Dalı Operasyonu döneminde Mehmetçik için yazdığı şiirlerle büyük beğeni topladı. Onun şiirleri, Mehmetçik'in moral kaynağı oldu ve halkın sevgisini kazandı.

Cenaze Töreni

Mustafa Çölkuşu'nun cenazesi, 12 Ocak 2025 Pazar günü Hulusi Akar Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Serkent Mezarlığı'nda toprağa verilecek. Cenaze namazı saat 14:30'da kılınacak. Sevenleri ve yakınları, bu büyük ozanı son yolculuğunda yalnız bırakmayacak.

Kayseri, halk şiirine büyük katkıları olan Aşık Çölkuşu'nu kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyor. Onun şiirleri ve bıraktığı eserler, halkın hafızasında ve gönlünde yaşamaya devam edecek.

Haber Merkezi

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