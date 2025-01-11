Otobüs şoföründen hayat kurtaran müdahale

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, otobüs şoförü İzzet Şanlı'nın Heimlich manevrası ile bir kadının hayatını kurtarmasını takdir ederek teşekkür etti.

Otobüs şoföründen hayat kurtaran müdahale

Kayseri Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförü İzzet Şanlı, görev yaptığı sırada dikkati ve hızlı müdahalesiyle bir kadının hayatını kurtardı. Talas seferini gerçekleştirdiği esnada Fakülte Kavşağı'nda önünde duran bir araçtan inen vatandaşın çırpındığını fark eden Şanlı, otobüsünden inerek durumu kontrol etti. Vatandaşın boğazına yiyecek kaçtığını öğrenen şoför, Heimlich manevrası yaparak kadının nefes almasını sağladı. Olayın ardından açıklamalarda bulunan İzzet Şanlı, Heimlich manevrasının bilinmesinin  önem taşıdığına dikkat çekerek, bu tür becerilerin kurum içi eğitimlerde kazandırılmasının önemini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ulaşım A.Ş.’nin personel eğitimlerine verdiği önemin bu tür olaylarda karşılık bulduğunu ve vatandaşların can güvenliğine verdikleri önemi belirterek, bu tür örnek davranışların insan hayatına verdiği değeri gözler önüne serdiğini vurguladı, şoför İzzet Şanlı’ya teşekkür etti.

Haber Merkezi

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